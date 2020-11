Vidéo : La piscine la plus profonde du monde vient d'ouvrir en Pologne

Elle dispose de 45.5 mètres de dénivelé. La piscine la plus profonde du monde a ouvert samedi 21 novembre près de Varsovie (Pologne).

Baptisée Deepspot, elle est destinée aux plongeurs et recèle notamment des reproductions de grottes sous-marines et de ruines mayas, ainsi qu'une petite épave à explorer. La piscine «sera aussi utilisée par les pompiers et l'armée, a confié le directeur de Deepspot Michal Braszczynski. Il y a beaucoup de scenarii d'entraînement et on peut aussi tester différents équipements».

Environ 5.000 m3 de béton ont été utilisés pour construire Deepspot. Cela a pris deux ans et a coûté près de 40 millions de zlotys (8,9 millions d'euros). Le plan d'eau est au total rempli de 8.000 mètres cubes d'eau, soit plus de vingt fois le volume contenu dans une piscine standard de 25 mètres de long.

Le précédent record de la piscine la plus profonde, enregistré par le Guinness, était détenu par la piscine Montegrotto Terme en Italie avec 42 mètres de dénivelé. Cependant, le plan d'eau polonais va être relégué à la deuxième place avec l’arrivée pour l’année prochaine au Royaume-Uni de Blue Abyss et ses 50 mètres de profondeur.

Contrairement aux bassins réservés à la natation, le complexe Deepspot est autorisé à accueillir des clients malgré la pandémie de Covid-19 qui sévit en Pologne, car il est considéré comme un centre d'entraînement.