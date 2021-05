DIRECT - Coronavirus : baisse du nombre de patients en réanimation

Le nombre de malades du Covid-19 dans les services de réanimation, est repassé sous la barre des 5.600, selon les chiffres de Santé publique France. Suivez l’évolution de la situation en direct.

18h57

Emmanuel Macron assistera jeudi à l'ouverture d'un nouveau grand centre de vaccination à la Porte de Versailles, à Paris, qui participera à "la montée en charge de la campagne vaccinale" avec jusqu'à 2.000 injections par jour, annonce l'Elysée.

18h45

Le nombre de malades du Covid-19 dans les services de réanimation, qui était reparti à la hausse lundi après plusieurs jours de lente décrue, est repassé sous la barre de 5.600, selon les chiffres de Santé publique France publiés mardi. Les services de soins critiques (qui rassemblent réanimation, soins intensifs et surveillance continue) comptaient 5.504 patients mardi, dont 355 admis ces dernières 24 heures, contre 5.630 patients la veille.

18h27

La CGT-Santé a déposé un préavis de grève national dans les services de réanimation pour la journée du 11 mai, une date déjà fixée dans plusieurs hôpitaux où les soignants réclament des hausses de salaires et d'effectifs.

16h31

Plus d'un quart de la population de l'UE a reçu au moins une dose de vaccin anti-Covid, a salué la Commission européenne, et plus de 9% de ses habitants sont désormais entièrement vaccinés selon un décompte de l'AFP.

"La vaccination s'accélère en Europe : nous venons de dépasser les 150 millions de vaccinations (...) Nous aurons suffisamment de doses pour vacciner 70% des adultes de l'UE en juillet", a tweeté Ursula von der Leyen, présidente de l'exécutif européen. Dans le détail, au moins 153,8 millions de doses ont été administrées à environ 112,4 millions de personnes, soit 25,1% de la population de l'Union européenne, selon des chiffres officiels recensés mardi à la mi-journée par l'AFP.

La vaccination s’accélère en Europe: nous venons de dépasser les 150 millions de vaccinations.





Un quart des Européens ont déjà reçu leur première dose.





Nous aurons suffisamment de doses pour vacciner 70% des adultes de l’UE en juillet. pic.twitter.com/0ateOt7B9E — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) May 4, 2021

16h04

La Cour européenne des droits de l'Homme (CEDH) a rejeté mardi le recours des étudiants en BTS qui réclamaient l'annulation de leurs examens au profit du contrôle continu.

15h17

Le Grand Prix de Formule 1 de Monaco, rendez-vous prestigieux de la saison, se tiendra le 23 mai avec 7.500 spectateurs qui devront se soumettre à des tests PCR, annonce le gouvernement de la Principauté.

11h59

Il faut "ouvrir les fenêtres au moins 5 minutes toutes les heures" dans les lieux qui reçoivent du public, notamment les écoles, et mesurer le renouvellement de l'air avec des capteurs de CO2 pour mieux combattre le Covid-19, préconise le Haut conseil de la santé publique (HCSP).

"Cette maîtrise de l'aération/ventilation des établissements recevant du public doit constituer un point fort sur lequel peut s'appuyer un protocole sanitaire", écrit le HCSP dans un avis rendu public lundi.

10h43

Le Danemark a annoncé mardi de nouvelles étapes de sa réouverture, grâce à une situation épidémiologique sous contrôle et avec l'appui de son passeport sanitaire dont il est un des pionniers en Europe.

Outre les cinémas et les théâtres déjà promis à la réouverture, les centres de fitness pourront rouvrir à partir de jeudi, sur présentation d'un "coronapas", passeport sanitaire certifiant d'un test négatif de moins de 72h, d'une vaccination ou d'une guérison récente du Covid-19.

Les bars et restaurants, qui accueillent déjà des clients sur présentation du passeport sanitaire, ne seront plus soumis à réservation obligatoire.

Les collégiens pourront également faire leur retour en classe, selon le plan négocié tard dans la nuit au Parlement.

5h57

Les Etats-Unis devraient autoriser le vaccin de Pfizer-BioNTech contre le Covid-19 pour les enfants âgés de 12 ans et plus à partir de la semaine prochaine, ont rapporté lundi des médias américains.

Pfizer a demandé une autorisation d'utilisation d'urgence pour son vaccin, à destination des enfants et adolescents âgés de 12 à 15 ans, selon la chaîne CNN citant un responsable gouvernemental.

"L'Agence américaine des produits alimentaires et médicamenteux (Food and drug administration, FDA) devra modifier sa réglementation sur l'autorisation d'utilisation d'urgence du vaccin, mais le processus devrait être simple", rapporte CNN.

5h14

Le Royaume-Uni a annoncé lundi soir un nouveau partenariat commercial et d'investissement avec l'Inde d'un montant d'un milliard de livres sterling (1,15 milliard d'euros) comprenant notamment un investissement du Serum Institute of India (SII) dans les vaccins au Royaume-Uni.

L'accord, qui devrait permettre au total la création de plus de 6.500 emplois au Royaume-Uni selon le gouvernement britannique, comprend un nouvel investissement indien de 533 millions de livres au Royaume-Uni.