Inde : 8 lions d’un zoo testés positifs au Covid-19

Alors que la situation sanitaire se dégrade en Inde, où les contaminations explosent, les animaux ne sont pas épargnés. Huit lions d’un zoo du sud du pays ont été testés positifs au coronavirus.

Le Parc zoologique Nehru a envoyé des échantillons prélevés dans le nez, la gorge et les voies respiratoires des lions, auprès d’un laboratoire à la fin du mois de mars, car les huit lions asiatiques présentaient des signes de détresse respiratoire, rapporte Reuters. Le ministère de l’Environnement indien a ensuite déclaré ce mardi 4 mai dans un communiqué que les animaux étaient bien infectés par le SARS-COV-2, et sont en train de se rétablir.

Ces infections ne relèvent pas «d’un variant préoccupant», ont signalé les autorités, faisant ainsi probablement référence au nouveau variant découvert en Inde, potentiellement plus contagieux. Les félins ont été isolés pour être soignés et pour éviter de contaminer d’autres animaux. Elles ont également précisé que pour le moment, aucun élément ne peut laisser penser que les lions pourraient infecter les humains.

Malgré tout, le zoo a été fermé au public, et des précautions ont été prises à l’intérieur du parc zoologique pour limiter la propagation du virus. Le ministère de l’Environnement a également déclaré travailler avec des experts, biologistes et vétérinaires, pour élaborer un protocole sanitaire précis à destination des zoos.

Ces infections dans un zoo interviennent alors que l’Inde fait face à une flambée épidémique, avec plus de 382.000 nouvelles contaminations et 3.700 décès ces dernières 24 heures, pour un total de plus de 220.000 morts et 20 millions de contaminés.