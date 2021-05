Le fondateur de l'Ethereum devient le plus jeune crypto-milliardaire du monde à 27 ans

Une nouvelle preuve de la puissance acquise par les cryptomonnaies. Grâce à l'envolée du cours de l'Ethereum depuis le début de l'année, qui a franchi lundi le seuil des 3.000 dollars, son fondateur, Vitalik Buterin, est devenu, à 27 ans, le plus jeune milliardaire en cryptomonnaie du monde.

Avec les 333.500 ethers qu'il possède dans son portefeuille, le jeune informaticien russo-canadien est aujourd'hui à la tête d'une fortune virtuelle d'environ 1,1 milliard de dollars (915 millions d'euros). Après avoir passé la barre des 3.000 dollars (2.500 euros) lundi, l'Ethereum se négocie ce mercredi à près de 3.400 dollars l'unité (2.810 euros).

Depuis le 1er janvier, son cours a pris plus de 300 %, contre «seulement» 95 % pour le Bitcoin. Ce dernier reste malgré tout, de loin, la première monnaie virtuelle du monde en termes de capitalisation : 915 milliards d'euros contre 315 milliards pour l'Ethereum, deuxième de ce classement, loin devant le Binance Coin (80 milliards).

Vitalik Buterin, né en Russie près de Moscou et qui a grandi à Toronto au Canada, a créé l'Ethereum en 2013, à l'âge de 19 ans. L'année précédente, il avait cofondé Bitcoin Magazine, un titre de presse couvrant l'actualité des cryptomonnaies. En 2014, il avait été sélectionné pour faire partie du programme «Thiel Fellowship» du milliardaire Peter Thiel, qui offre une bourse de 100.000 dollars «aux jeunes qui veulent construire de nouvelles choses au lieu de s'asseoir dans une salle de classe».

Tiré par l'essor des NFT

Entre 2016 et 2018, il est apparu trois années d'affilée dans la liste des 40 leaders de moins de 40 ans les plus influents du monde, selon le magazine américain Fortune. En 2018, c'est le non moins prestigieux magazine Forbes qui l'a placé dans sa liste des 30 personnalités émergentes de moins de 30 ans, catégorie «Finance».

Selon les spécialistes, le succès de l'Ethereum peut s'expliquer par le fait qu'il permette de réaliser des «smart contracts» (contrats intelligents), c'est-à-dire des contrats qui s'exécutent automatiquement lorsque les conditions sont remplies, et qui pourraient à terme révolutionner la finance. De plus, il est la cryptomonnaie de référence pour les transactions en NFT (Non-Fungible Tokens, jetons non-fongibles en français), ces pièces numériques dont le marché est en plein essor dans le monde de l'art.