Inde : deux hommes arrêtés avec 7 kilos d'uranium radioactif à Bombay

Une découverte inquiétante. Les forces de l'ordre ont arrêté deux hommes à Bombay, en Inde, qui transportaient plus de 7 kg d'uranium radioactif.

L'enquête remonte au mois de février, lorsque des agents ont appris qu'un homme nommé Jigar Pandya revendait illégalement de l'uranium. Le pays possède plusieurs gisements énormes de ce métal à travers son territoire, ce qui peut expliquer qu'il soit tombé entre de mauvaises mains. Un dossier placé sous l'Atomic Energy Act a été ouvert d'après India Today, qui relaie l'information.

Maharashtra | Two people were arrested in connection with illegal possession of Natural Uranium in Nagpada area of Mumbai, yesterday. Police seized about 7 kg 100 grams of Natural Uranium worth Rs 21.30 crores. Case has been registered under Atomic Energy Act, 1962.

