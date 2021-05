Cette autoroute incroyable a été conçue uniquement pour faire demi-tour (vidéo)

Un ingénieux demi-tour. Dans le sud-ouest de la Chine, cette bretelle d'autoroute permet aux automobilistes qui se seraient trompés de direction ou qui auraient oublié quelque chose, de pouvoir repartir dans l'autre sens, en toute sécurité, sans quitter cet axe routier à grande vitesse.

Rebrousser chemin en toute quiétude sur une autoroute, c'est devenu chose possible sur cette portion de voie express, située dans la province du Guizhou, grâce à l'imagination et la prévoyance d'ingénieurs chinois. Le China Daily, quotidien du Parti communiste de langue anglaise, a tweeté le 23 avril 2021, une vidéo montrant cette caractéristique plutôt inhabituelle mais astucieuse dont a été dotée l'autoroute régionale S55 construite à flanc de montagne.

In Guizhou, there is a high-speed turnaround in case you went the wrong way. Let's take a look at it! pic.twitter.com/U4FQPb7wEY

— China Daily (@ChinaDaily) April 23, 2021