Vidéo : un pont en verre se brise, un homme piégé à 100m d'altitude

Un cauchemar éveillé. Alors qu'il était en train de traverser un pont de verre suspendu depuis le mont Piyan (nord-est de la Chine), un homme s'est retrouvé piégé au milieu de l'édifice. En cause : une violente rafale de vent qui a fait littéralement éclater des vitres entières.

L'homme, présenté comme un touriste par les médias locaux, aura sans doute eu la frayeur de sa vie.

Tout est parti d'une grosse rafale de vent qui a tout dévasté sur son passage.

Après le passage de la bourrasque, d’une vitesse de 150 km/h, rapporte l’agence de presse chinoise Xinhua, le malheureux s’est désespérément accroché à une barrière en priant que le sol ne se dérobe pas sous ses pieds.

Someone was trapped high up on a suspended glass walkway at a scenic spot in north east China yesterday when high winds caused glass panels to fall out around them. They were eventually able to climb to safety. pic.twitter.com/0vkFHasyWh

— Matt Knight (@MattCKnight) May 8, 2021