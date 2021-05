238 nouveaux milliardaires comptabilisés en Chine en 2020

Le nombre de milliardaires a explosé dans le monde en 2020, selon le classement Forbes des plus grandes fortunes 2021. Au total, 700 nouveaux ultra-riches intègrent cette liste, dont 238 chinois.

D'après l'analyse détaillée faite récemment par le quotidien économique et financier britannique Financial Times, Pékin a ainsi enregistré l'année dernière un nouveau milliardaire toutes les 36 heures.

Avec 626 milliardaires détenteurs d'un passeport chinois, la Chine talonne désormais de près les Etats-Unis qui comptent, eux, 724 milliardaires (+ 110 en un an).

De manière générale, les entreprises de haute technologie ont particulièrement su tirer leur épingle du jeu, mais, dans un contexte marqué par la pandémie de Covid-19, les firmes pharmaceutiques, celles du commerce en ligne et de l'alimentation, ont elles aussi connu des percées spectaculaires.

Après avoir passé en revue les dix principales économies émergentes et les dix principales économies développées, le Financial Times note par ailleurs que cette tendance haussière se retrouve dans la plupart de ces pays, dont la France. Dans un pays qualifié «traditionnellement de gauche» par le journal britannique, la richesse des milliardaires représentait ainsi en 2020 17% du PIB, contre 11% avant la pandémie.

