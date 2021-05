Etats-Unis : 84 millions de dollars octroyés à deux frères emprisonnés à tort

Un jury de l'Etat de Caroline du Nord (Etats-Unis) a accordé une compensation financière de 75 millions de dollars à deux hommes emprisonnés à tort pendant trente-et-un ans pour un crime dont ils étaient innocents. Les légataires, deux frères afro-américains souffrant d'un handicap mental, vont également recevoir 9 millions de dollars sur la base d'un autre accord conclu en parallèle.

Au total, ce sont donc 84 millions de dollars (environ 69 millions d'euros) qu'Henry Lee McCollum et son demi-frère Leon Brown vont recevoir en guise de réparation.

Le jury, composé de huit personnes, a rendu sa décision vendredi 14 mai au soir après que les deux demi-frères avaient porté plainte pour violations de leurs droits civiques.

D'après le quotidien américain The Washington Post, il s'agit du verdict le plus sévère jamais rendu pour une affaire d'erreur judiciaire de toute l'histoire des Etats-Unis.

«Le jury a voulu envoyer un message pour dire que les anciens temps sont révolus», a expliqué Des Hogan, l'avocat d'Henry Lee McCollum et Leon Brown, auprès de l'Agence France-Presse (AFP).

«Il s'agit de dire que les citoyens de ce pays ne toléreront plus les fautes des forces de l'ordre et ne croiront plus aveuglément le témoignage des policiers sans tenir compte de la parole des personnes marginalisées», ajouté auprès du média News & Observer, Elliot S. Abrams, un autre de leurs conseils.

Henry McCollum and Leon Brown, two intellectually disabled half brothers, spent more than 30 years in prison for a crime they did not commit. One of the parties named in their civil suit has settled. https://t.co/8EISdVPzbe

— The News & Observer (@newsobserver) May 14, 2021