Coronavirus : le prince William reçoit sa première dose de vaccin, sa photo fait réagir outre-Manche

Joue-la comme Olivier Véran. Le prince William a reçu mardi 18 mai sa première dose de vaccin contre le coronavirus. Pour inciter les Britanniques à aller se faire vacciner, il n'a pas hésité à se mettre en scène sur les réseaux sociaux.

Le cliché dévoilé ce jeudi a énormément fait réagir outre-Manche, et nombreux sont ceux à s'attarder sur la forme physique du futur roi.

«Mardi, j'ai reçu ma première dose du vaccin COVID-19. À tous ceux qui travaillent sur le déploiement du vaccin - merci pour tout ce que vous avez fait et continuez de faire», a commenté le duc de Cambridge sous une photo publiée sur son compte Instagram, et prise au musée de la Science de Londres.

Bien que l'on ne sache pas si le prince a opté pour Pfizer ou AstraZeneca, c'est surtout sa forme physique qui a impressionné ses sujets. Tant dans la presse britannique que sur les réseaux sociaux, tous ont commenté la taille du biceps royal. «Regardez-moi ces muscles», «Il est en pleine forme», «sacré biceps», pouvait-on lire ça et là, ce jeudi.

De son côté, la reine Elizabeth II et son époux le prince Philip, décédé en avril dernier, avaient reçu en janvier leur première injection de vaccin contre le nouveau coronavirus. «Pour autant que je sache, c'était tout à fait inoffensif. C'était rapide. Et la piqûre ne fait pas mal du tout», avait-elle fait savoir. La monarque de 94 ans avait également déclaré s'être sentie «protégée».

Pays le plus meurtri d'Europe avec près de 128 000 morts, le Royaume-Uni a vu sa situation sanitaire nettement s'améliorer après un long et strict confinement hivernal et une campagne de vaccination massive.