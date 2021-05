Ovnis : le Pentagone lance une enquête après des images troublantes

Le chasseur d'ovnis et réalisateur américain Jeremy Corbell a récemment dévoilé une nouvelle vidéo stupéfiante d’un objet volant non identifié plongeant dans l’océan au large de San Diego (Californie), le 15 juillet 2019. Le Pentagone, le ministère américain de la Défense, a déclaré que cette vidéo était authentique et qu'elle faisait l'objet d'une «enquête en cours».

Sur les images relayées par les médias américains, dont la chaîne d'information en continu CNN, on peut voir un mystérieux objet sphérique de couleur sombre flotter au-dessus de l’océan.

Filmée par une caméra infrarouge, la sphère semble se déplacer rapidement avant de s’arrêter et de descendre doucement dans l’eau. Ces images très étonnantes ont été enregistrées sur un moniteur de l'USS Omaha‘s Combat Information Center, soit le centre tactique du navire de guerre USS Omaha.

Outre son authenticité avérée, la divulgation de cette vidéo intervient dans un contexte particulier dans la mesure où le mois prochain, en juin, les agences de renseignement américaines sont censées partager tout ce qu’elles savent sur les ovnis avec le Congrès.

The Pentagon has confirmed these images of UFOs are part of ongoing investigations https://t.co/zMYYvVZzkA pic.twitter.com/NKRe45ojcT — CNN International (@cnni) May 23, 2021

La conséquence d'une loi signée par l'ancien président américain Donald Trump qui avait souhaité voir toutes ces informations rendues publiques.

La CIA, la plus connue des agences de renseignement des Etats-Unis, (réputée notamment pour l'espionnage de ses agents) a déjà publié certains fichiers.

Des images d'ovnis «prises très au sérieux»

Dans sa vidéo, CNN a par ailleurs compilé certaines des images d'ovnis les plus troublantes de ces dernières années.

A 1 minute et 10 secondes environ, on peut ainsi voir une vidéo déclassifiée de 2004, filmée là encore au large des côtes californiennes, d'un étrange objet statique dans le ciel. Elle précède une autre vidéo de 2015, sur laquelle on entend des pilotes d'un F-18 de l'armée américaine médusés et quelque peu paniqués devant un autre objet fascinant dans le ciel.

Dans une déclaration émise en août 2020, le Pentagone a dit «prendre très au sérieux toute incursion d'aéronefs non autorisés dans nos zones d'entraînement ou dans l'espace aérien désigné des Etats-Unis» et qu'il «examinerait chaque rapport».

Cela étant dit, et si le rapport complet de l'institution est attendu avec une grande impatience le mois prochain, rien ne dit dans quelle proportion il sera réellement accessible au public. Rien n'exclut en effet que des informations ultra-sensibles et classées secret défense ne soient finalement pas divulguées, ce qui pourrait, le cas échéant, refroidir l'enthousiasme des fans de vie extraterrestre.