Coronavirus : une entreprise indienne décide de continuer à payer ses salariés morts du Covid-19

En Inde, l'entreprise Tata Steel veut «faire [sa] part». Dans un communiqué rendu public dimanche 23 mai, ce spécialiste de la sidérurgie a indiqué qu'il continuerait de payer ses salariés morts du Covid-19, afin de soutenir leur famille.

Concrètement, les proches percevront le salaire du défunt jusqu'à la date qui aurait dû marquer son soixantième anniversaire. L'assurance santé des disparus sera également maintenue en faveur de leur famille.

#TataSteel has taken the path of #AgilityWithCare by extending social security schemes to the family members of the employees affected by #COVID19. While we do our bit, we urge everyone to help others around them in any capacity possible to get through these tough times. pic.twitter.com/AK3TDHyf0H

— Tata Steel (@TataSteelLtd) May 23, 2021