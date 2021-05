Etats-Unis : un grand jury chargé d'étudier un éventuel futur procès pour Donald Trump

Donald Trump est très loin d'en avoir fini avec la justice. L'ancien président américain est en effet au cœur de plus de 20 dossiers, dont l'un pourrait prendre de l'ampleur dans les semaines à venir. À New York, un grand jury va décider si le républicain doit être poursuivi pour des manipulations comptables au sein de la Trump Organization.

Pendant six mois, le panel constitué de civils va étudier les preuves récoltées par le procureur Cyrus Vance Jr dans plusieurs affaires, dont celle qui concerne l'ancien chef d'Etat américain. Comme l'expliquent les médias locaux, cette nouvelle étape montre que le fonctionnaire de justice est suffisamment confiant concernant les éléments rassemblés dans le dossier, sans quoi il n'aurait pas demandé la réunion d'un grand jury.

Si les personnes sélectionnées estiment après analyse que les preuves sont solides concernant notamment des fraudes sur les déclarations fiscales de la holding, un procès pourra être organisé. Outre ces accusations, le Washington Post explique que les salaires de certains dirigeants sont également examinés.

«chasse aux sorcières»

Toute la structure de l'entreprise est ainsi visée par l'enquête. Rien n'indique donc à ce jour que Donald Trump lui-même sera amené devant le tribunal dans cette affaire. Pour obtenir une inculpation, Cyrus Vance pourrait s'attaquer à la Trump Organization ou certains de ses collaborateurs. Si jamais cela était pourtant le cas, l'affaire serait historique, puisqu'aucun président américain n'a jamais été inculpé dans une affaire pénale dans l'histoire du pays.

Donald Trump, de son côté, continue de dénoncer «la plus grande chasse aux sorcières de l'histoire américaine». Dans un communiqué, il assure que l'affaire est uniquement politique et représente «un affront envers les 75 millions de votants qui m'ont soutenu pendant l'élection présidentielle». Il ne reste plus qu'à attendre la décision finale du grand jury dans les mois à venir.