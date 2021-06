Brexit : Britanniques et Européens affichent leurs désaccords en plein G7

Les chefs d’états n’ont pas caché leur enthousiasme lors de leurs retrouvailles pour ce premier sommet du G7, mais cela ne les a pas empêché d’aborder les sujets plus épineux. Si la reprise post-pandémie, l’urgence climatique ainsi que les défis posés par la Russie et la Chine sont les sujets à l’ordre du jour, le Brexit est également au centre de l’attention.

En effet, ce samedi 12 juin, lors d’une rencontre avec le Premier ministre du Royaume-Uni Boris Johnson, les dirigeants européens Ursula von der Leyen et Charles Michel n’ont pas manqué d’avertir que «les deux côtés» devaient appliquer l’accord de Brexit, en référence aux tensions avec l’Irlande du Nord.

Il faut dire que depuis que le Brexit a instauré un contrôle des marchandises circulant entre l’Irlande du Nord et la Grande-Bretagne avec des dispositions commerciales spécifiques, les relations n’avaient jamais été aussi mauvaises que depuis la signature de l’accord de paix de 1998.

Ces derniers jours, la presse britannique avait même qualifié de «guerre de la saucisse» les contrôles sur les importations de viande réfrigérée. Les approvisionnements sont perturbés à cause des nouvelles réglementations commerciales négociées avec la sortie du Royaume-Uni de l’Union Européenne. Et la province britannique est également touchée par les normes du Brexit.

Ainsi les représentants de la Commission et du Conseil européen estiment que les mesures adoptées pour l’Irlande du Nord permettaient de «préserver» la paix dans la province, comme l’a rapporté l’AFP. Ils se sont tous les deux accordés sur Twitter pour dire que les deux pays «doivent appliquer ce sur quoi ils se sont mis d’accord. L’unité de l’UE à ce sujet est totale» rappellent-ils.

