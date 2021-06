Suisse : une campagne Peta jugée «trop choquante» pour être affichée en ville

Peta continue son action contre l’industrie du lait. Cette fois-ci l’association a photographié le mannequin suisse Anja Zeidler nue et accroupie dans une étable. Sur sa poitrine est reliée une pompe à lait, et on peut y voir un enfant lui être arraché. Jugée «trop choquante», l’affiche a été interdite par un comité.

Cette image est accompagnée d'un slogan : «Traverser l’enfer pour un verre de lait de vache». L'objectif : mettre la lumière sur le traitement des vaches laitières, surexploitées, maltraitées et privées de leur petit juste après leur naissance.

Mais l’image du mannequin suisse dans cette même posture n'est pas passée auprès du comité suisse, qui a décidé de la faire interdire. D’après un communiqué de Peta, cette affiche a été jugée «choquante, sexiste et dégradante».

Peta en guerre contre l’industrie laitière

«La réalité serait-elle trop cruelle ?», s'interroge l'association. En effet, elle dénonce les scénarios trop souvent observés dans les campagnes publicitaires de l’industrie laitière, où l’on voit des vaches heureuses qui broutent paisiblement dans une prairie, alors que, selon elle, la réalité est toute autre. L'organisation estime que «la vérité sur les lobbys laitiers ne devrait pas être censurée».

De plus, elle explique que «chaque année des vaches sont inséminées artificiellement afin d’assurer une forte productivité du flux de lait» pour permettre une haute rentabilité. Il faut savoir également, qu’une fois la naissance de leurs veaux, ces derniers ne grandissent pas auprès d’elles, et la plupart terminent à l’abattoir après être restés enfermés dans un petit box durant des semaines.

Anja Zeidler, vegan depuis de nombreuses années, rejoint également la pensée de Peta. Le mannequin a ainsi déclaré sur Instagram que le scénario est «terrible, mais il reflète la triste réalité». Elle conclut en alertant les consommateurs qui «doivent apprendre ce qui est vraiment derrière les produits».