Voici les 10 villes les moins stressantes au monde, selon une étude

Alors que les vacances approchent et que la vie «normale» reprend peu à peu, nombreux sont ceux qui ont envie de changer d’air et de décompresser dans un environnement zen, où il fait bon vivre, tant la pandémie de Covid-19 et les confinements successifs ont mis leurs émotions à rude épreuve.

Mais quelles sont les villes les moins stressantes du monde ? Pour répondre à cette question, la société VAAY, spécialisée dans la vente de produits à base de cannabidiol, a passé au crible 500 villes en se basant sur plusieurs facteurs environnementaux, économiques ou structurels.

Les auteurs de l’étude ont pris en compte la sécurité, la densité de population, l’égalité des sexes, le taux de chômage, la pollution, les embouteillages, les conditions météo, la stabilité socio-politique, ou encore l’accès aux soins, puis ont noté chacune des villes sur 100.

Reykjavik en tête du classement

Et c’est Reykjavik, la capitale de l'Islande, qui arrive en tête du classement des villes les moins stressantes. Le podium est complété par Berne (Suisse) et Helsinki (Finlande). Arrivent ensuite Wellington (Nouvelle-Zélande) et Melbourne (Australie).

A la sixième position, on retrouve Oslo, en Norvège, suivie de Copenhague, au Danemark, puis de Innsbruck, en Autriche, et Hanovre, située en Allemagne. Enfin, c’est la ville de Graz, encore une ville autrichienne, qui occupe la dixième place de ce classement.

Et les plus stressantes ?

Selon l’entreprise allemande, la ville la plus stressante est Bombay, en Inde. On retrouve ensuite Lagos, la plus grande ville du Nigeria, Manille, aux Philippines, New Delhi, en Inde, et Bagdad, en Irak. Avec une note de 68,9 sur 100, Paris est quant à elle classée 62ème.