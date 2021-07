Canada : un village presque entièrement détruit par les fortes chaleurs

Situé à environ 250 km de Vancouver (Colombie-Britannique, Canada), le village de Lytton a enregistré cette semaine des températures ardentes, au-delà de 49,6°C. Ces fortes chaleurs ont entraîné un incendie majeur, aux dégâts considérables.

«Le feu a brûlé de manière très agressive et continue de grossir en raison de la chaleur dans la région», a indiqué Mike Farnworth, le ministre de la Sécurité publique de la Colombie-Britannique, à Radio-Canada. La virulence des flammes a entraîné la destruction presque totale du village. Les autorités ont organisé l'évacuation de plus d'un millier de personnes cette semaine.

«Des maisons et des commerces ont été complètement détruits en l'espace de quelques minutes», a raconté une reporter locale, précisant que l'hôpital et la station de pompier de Lytton avaient été démolis. Les habitants se sont retrouvés forcés de fuir, avec pour certains seulement leurs vêtements sur le dos.

A horrific time for those who call #Lytton home. Homes completely destroyed, businesses up in flames in just a few minutes. The hospital is apparently destroyed, along with the fire station and Main Street. People left with just the clothes on their back. Heartbreaking @NEWS1130 pic.twitter.com/RXVGEQI3rD

— Tarnjit Kaur Parmar (@Tarnjitkparmar) July 1, 2021