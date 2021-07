FBI : voici les 10 fugitifs les plus recherchés en 2021

Avec l'arrestation de Yaser Abdel Said en 2020, la liste des dix personnes les plus recherchées par la police fédérale américaine n'en contient plus que neuf toujours en fuite. Appelée communément le Top Ten, cette liste publiée par le FBI depuis 1950 est actualisée périodiquement. Mais qui sont les criminels en cavale qui y figurent actuellement ?

Cette liste des dix personnes les plus recherchées a été mise en place le 14 mars 1950 par le premier patron du FBI Edgar Hoover. Elle sert à diffuser les informations concernant des suspects en fuite particulièrement dangereux en sollicitant l'assistance du public. Elle n'est pas hiérarchisée, chacun des dix fugitifs est considéré comme ayant la même importance. Une récompense minimum de 100.000 dollars est offerte pour tout renseignement pouvant conduire à l'arrestation de l'une des dix personnes de la liste.

Actuellement, les fugitifs qui figurent au Top Ten Most Wanted Fugitives sont tous des hommes suspectés d'avoir commis un meurtre voire plusieurs homicides et plusieurs d'entre eux sont recherchés également pour des faits de racket, kidnapping, trafic de drogue, vol à main armée ou incendie volontaire.

JOSÉ RODOLFO VILLAREAL-HERNANDEZ : AJOUTÉ à la liste eN OCTOBRE 2020, 1 MILLION DE DOLLARS de récompense

© FBI

Le Mexicain José Rodolfo Villareal-Hernandez alias « El Gato » est le fugitif le plus récemment ajouté à la liste des dix personnes les plus recherchées par le FBI.

Today, @FBIDallas announced Jose Rodolfo Villarreal-Hernandez as the 524th person to be added to the "Ten Most Wanted Fugitives" list. A reward of up to $1 million is available for information leading to his arrest: https://t.co/UNtoScQa5S #FBI pic.twitter.com/5JrFOjlIYd — FBI Most Wanted (@FBIMostWanted) October 13, 2020

Considéré comme armé et très dangereux, ce trafiquant de drogue est recherché pour son implication présumée dans le meurtre de Juan Jesus Guerrero Chapa en 2013, à Southlake, au Texas. Dans l'après-midi du 22 mai 2013, la victime et son épouse s'apprêtaient à quitter le parking d'un centre commercial à bord de leur Range Rover lorsqu'un homme armé a surgi d'un SUV et a tiré à plusieurs reprises sur Juan Jesus Guerrero Chapa. Transporté d'urgence à l'hôpital, celui-ci est décédé à son arrivée. Il est suspecté d'avoir commandité le meurtre et de l'avoir entièrement planifié.

Selon l'avis de recherche du ministère américain de la Justice, José Rodolfo Villareal-Hernandez occuperait un poste de haut rang au sein du cartel mexicain Beltran Leyva à San Pedro Garza Garcia, dans l'Etat de Nuevo Leon au Mexique. Pour le compte de cette organisation criminelle, il serait chargé de superviser l'importation de cocaïne et de marijuana aux Etats-Unis ainsi que de commettre des actes violents au Mexique et sur le sol américain afin de maintenir le pouvoir et le statut de son cartel.

Avec 1 million de dollars promis en échange de toute information menant à sa capture, José Rodolfo Villareal-Hernandez s'est vu octroyer la deuxième plus grosse récompense offerte pour l'arrestation de l'un des dix fugitifs les plus recherchés actuellement.

ARNOLDO JIMENEZ : ajouté à la liste en mai 2019, 100.000 dollars de récompense

© FBI

Né au Texas en 1982, Arnoldo Jimenez est suspecté d'avoir tué son épouse Estrella Carrera, âgée de 26 ans, le 12 mai 2012, le lendemain de leur mariage. Il aurait poignardé sa femme à mort dans sa Maserati puis aurait transporté son corps dans la baignoire de la salle de bains de l'appartement de celle-ci à Burbank, ville située en proche banlieue de Chicago, dans l'Etat de l'Illinois. Alertée par la famille d'Estrella Carrera inquiète d'être sans nouvelles d'elle, la police a retrouvé son corps le 13 mai 2012, elle portait encore la robe de cocktail à paillettes argentées qu'elle avait revêtue lors de sa réception de mariage.

Les enquêteurs ont pu suivre le téléphone portable du fugitif. L'itinéraire de la cavale d'Arnoldo Jimenez a débuté à Chicago puis s'est poursuivi à travers le Tennessee, l'Arkansas puis le Texas. Selon le FBI, le téléphone aurait été utilisé pour la dernière fois le 13 mai 2012 dans la ville texane d'Hidalgo, proche de la frontière mexicaine.

Cet ancien habitant de Chicago aurait pu fuir au Mexique en particulier dans la région autour de la ville de Santiago Papasquiaro située dans l'Etat de Durango ou bien dans la ville de Reynosa dans l'Etat de Tamaulipas. Les services fédéraux américains offrent une récompense de 100.000 dollars pour toute information pouvant mener à la capture de ce citoyen des Etats-Unis.

RAFAEL CARO-QUINTERO : AJOUTÉ à la liste EN AVRIL 2018, 20 MILLIONS DE DOLLARS de récompense

© FBI

Designé parfois comme «le Narco des Narcos», Rafael Caro-Quintero a été inscrit dans le Top Ten en avril 2018 et s'est vu attribuer à l'heure actuelle, la plus grande récompense du programme, à savoir 20 millions de dollars en échange de toute information menant à son arrestation et/ou sa condamnation. Considéré comme l'un des fondateurs du cartel de la drogue de Guadalajara dans les années 1970, ce ressortissant mexicain est accusé d'avoir kidnappé et assassiné en 1985 au Mexique, Enrique «Kiki» Camarena, un agent de la DEA, l'agence américaine de lutte contre la drogue.

En 1985, la justice mexicaine l'a d'ailleurs condamné à 40 ans de prison pour son implication dans ce meurtre. Après avoir purgé 28 années d'emprisonnement, un tribunal mexicain a ordonné en 2013, sa remise en liberté pour vice de procédure. Cette décision a été ensuite cassée par la Cour suprême du Mexique, mais Rafael Caro-Quintero était déjà passé dans la clandestinité.

Depuis lors, ce fugitif surnommé «Rafa», «RCQ» ou «El Principe» serait devenu aujourd'hui l'un des chefs du cartel de Sinaloa, organisation criminelle, née suite à la dissolution du cartel de Guadalajara, ville mexicaine de l'Etat de Jalisco. Ce narcotrafiquant organiserait le trafic de drogue entre le Mexique et les Etats-Unis.

Le FBI et la DEA, l'agence américaine anti-drogue pensent que Rafael Caro-Quintero désormais âgé de 69 ans se cacherait au Mexique, dans la région autour de Badiraguato, dans l'Etat du Sinaloa ou peut-être du fait de liens plus anciens à Guadalajara, la deuxième plus grande ville mexicaine.

JASON DEREK BROWN : ajouté à la liste en décembre 2007, 200.000 dollars de récompense

© FBI

Jason Derek Brown est recherché pour meurtre et vol à main armée, commis à Phœnix, en Arizona, le 29 novembre 2004. Il aurait abattu un convoyeur de fonds de cinq balles dans la tête au moment où celui-ci sortait d'un cinéma avec les recettes du week-end. Il se serait enfui à vélo avec le butin estimé à 56.000 dollars.

Selon les informations du FBI publiées sur son avis de recherche, ce natif de Californie est titulaire d'un master de commerce international et parle couramment français. Importateur de matériel de golf, il voue une véritable passion pour ce sport ainsi que pour le snowboard, le ski ou le VTT. En société, il aime bien tenir la vedette et a fréquenté à l'occasion des boîtes de nuit où il affectionne s'exhiber au volant de somptueuses voitures ou à bord de luxueux bateaux. Ancien membre de l'Eglise de Jésus-Christ des saints des derniers jours, il a effectué sa mission mormone près de Paris.

Ayant des attaches avec la Californie, l'Arizona et l'Utah, il pourrait se trouver dans l'un des ces Etats. Dans le passé, il a voyagé en France et au Mexique.

La dernière fois où Jason Derek Brown a été vu de manière certaine, a eu lieu à Salt Lake City en août 2008, lorsqu'un ami l'a vu arrêté à un feu rouge à bord d'un véhicule, selon le FBI.

ALEJANDRO ROSALES CASTILLO : AJOUTÉ EN OCTOBRE 2017, 100.000 DOLLARS de récompense

© FBI

Né en 1998, Alejandro Rosales Castillo est suspecté d'être impliqué dans le meurtre d'une collègue de travail à Charlotte, en Caroline du Nord, en 2016 et s'est enfui aussitôt au Mexique. Agé de 17 ans à l'époque des faits, il aurait avec l'aide d'Ahmia Feaster, sa petite amie, tué Truc Quan Ly Le, âgée de 23 ans, employée dans le même restaurant que lui et avec laquelle il avait eu une aventure amoureuse auparavant.

L'enquête de police a pu prouver que la jeune femme lui avait prêté environ 1000 dollars et qu'ils avaient échangé des SMS pour convenir d'un rendez-vous, le 9 août, pour le remboursement de la dette. Le véhicule de la victime a été retrouvé abandonné, le 15 août, dans une gare routière de Phœnix, en Arizona. Deux jours plus tard, le corps sans vie de Truc Quan Ly Le est découvert dans une zone boisée du comté de Cabarrus, situé en Caroline du Nord non loin de la ville de Charlotte. Selon la police, Alejandro Castillo n'avait aucune intention de rembourser sa dette, le soir du rendez-vous, il aurait au contraire, avec sa complice, obligé sa victime à retirer une grosse somme d'argent à un guichet automatique avant de la conduire dans une zone reculée afin de la tuer d'une balle dans la tête et de jeter son corps dans un ravin.

©FBI

En août 2016, il a été vu en compagnie d'Ahmia Feaster, sur une vidéo de surveillance, traversant la frontière mexicaine à Nogales. En octobre de la même année, sa petite amie et complice Ahmia Feaster s'est rendue aux autorités mexicaines d'Aguascalientes qui l'ont extradée aux Etats-Unis où elle doit faire face à des accusations relatives à l'homicide de Truc Quan Ly Le dont celle de complicité de meurtre.

Alejandro Rosales Castillo est considéré par le FBI comme armé et dangereux. Sa dernière résidence connue se trouve dans la ville de Charlotte, en Caroline du Nord. Il possède de la famille à Phœnix, en Arizona. Il parle anglais et espagnol. Il pourrait se trouver dans les villes de San Francisco de los Romo ou de Pabellon de Arteaga dans l'Etat mexicain d'Aguascalientes. Il peut également avoir trouvé refuge dans les Etats de Guanajuato ou de Veracruz au Mexique.

ALEXIS FLORES : AJOUTÉ à la liste EN JUIN 2007, 100.000 DOLLARS de récompense

© FBI

Né en 1975 au Honduras, Alexis Flores est soupçonné d'avoir participé à l'enlèvement et au meurtre en 2000, d'une enfant de 5 ans à Philadelphie, en Pennsylvanie. Portée disparue fin juillet 2000, Iriana DeJesus a été retrouvée morte étranglée et agressée sexuellement, dans un immeuble situé à un pâté de maisons de chez elle, au début du mois d'août. Il habitait dans le même immeuble que la victime au moment des faits, avant de disparaître subitement. A cette époque, Alexis Flores, immigrant sans papiers, vivait dans la précarité et sous une fausse identité, travaillant comme homme à tout faire dans la région de Philadelphie.

Puis à la fin de 2004, il est arrêté en Arizona par la police pour possession et recel de faux papiers et séjour illégal aux Etats-Unis. Jugé coupable, il est incarcéré 60 jours avant d'être expulsé des Etats-Unis vers son pays d'origine à sa libération en juin 2005. Ayant eu affaire à la justice américaine, il a dû fournir un échantillon de son ADN qui, en 2006, a été ajouté à la base de données nationale. En mars 2007, cette empreinte génétique a offert une correspondance avec l'ADN prélevé sur les lieux du crime d'Iriana DeJesus, et la police a aussitôt établi un mandat d'arrêt fédéral contre Alexis Flores. Deux mois plus tard, il est apparu sur la liste des dix fugitifs les plus recherchés par le FBI avec 100.000 dollars proposé pour sa capture.

Alexis Flores se trouverait au Honduras. Sur son avis de recherche, le FBI a indiqué comme signes distinctifs, qu'il porte deux cicatrices, l'une sur le front et l'autre sur sa joue droite.

EUGENE PALMER, ajouté à la liste en mai 2019, 100.000 dollars de récompense

© FBI

Eugene Palmer est la personne la plus âgée à figurer sur la liste des 10 personnes les plus recherchées par le FBI. Né en avril 1939, il aurait aujourd'hui 82 ans. Bien que certains membres de sa famille ont affirmé qu'il était probablement mort dans les bois lors de sa fuite en 2012, la police et le FBI pensent qu'il est toujours vivant et continuent de le traquer car au cours de plusieurs recherches, son corps n'a jamais été retrouvé.

Depuis juin 2013, cet Américain fait l'objet d'un mandat d'arrêt fédéral pour délit de fuite afin d'éviter des poursuites pour le meurtre présumé de Tammy Palmer, sa belle-fille, en septembre 2012. Il est soupçonné par les enquêteurs de l'avoir abattu de trois coups de feu, devant le domicile de celle-ci, près de Willow Grove Road à Stony Point, dans l'Etat de New York. La victime était mariée au fils d'Eugene Palmer et vivait avec leurs deux enfants à proximité de plusieurs membres de la famille Palmer. Selon la police, Eugene Palmer entretenait des relations tendues avec sa belle-fille depuis que le mariage avec son fils a commencé à se dégrader. Les forces de l'ordre estiment qu'il a fui la région après avoir perpétré son crime et abandonné son véhicule dans une forêt de l'Etat de New York.

Selon les informations du FBI, ce passionné de voitures et de courses automobiles, est également connu pour être un chasseur expérimenté et un grand amateur d'activités de plein air. Il possède comme signe distinctif, un pouce gauche déformé. Bien qu'âgé, il serait armé et dangereux.

BHADRESHKUMAR CHETANBHAI PATEL : ajouté à la liste en avril 2017 : 100.000 dollars de récompense

© FBI

Né en 1990 en Inde, Bhadreskumar Chetanbhai Patel est accusé d'avoir sauvagement assassiné sa jeune épouse Palak Patel, dans une boutique de l'enseigne Dunkin' Donuts dans laquelle ils étaient employés, à Hanover, dans l'Etat du Maryland, en 2015.

Alors qu'ils travaillaient de nuit ensemble dans le magasin, il aurait tué sa femme âgée de 21 ans, peu avant minuit, le 12 avril 2015, la poignardant violemment à plusieurs reprises dans l'arrière-boutique. Après s'être enfui de la scène de crime, il aurait regagné son appartement afin d'y prendre son passeport indien et quelques affaires, puis il se serait fait déposer en taxi dans un hôtel du New Jersey proche de l'aéroport international Newark Liberty où il aurait passé la nuit. Le lendemain matin, il aurait pris une navette de l'hôtel jusqu'à Newark Penn Station, gare la plus fréquentée d'Amérique du Nord ; c'est le dernier endroit où il a été aperçu par une caméra de vidéosurveillance.

Les enquêteurs du FBI ont émis l'hypothèse que la victime, Palak Patel, voulait retourner en Inde - leurs visas avaient expiré en mars 2015 - et que son mari était contre cette idée de retour.

Figurant sur la liste des fugitifs les plus recherchés par le FBI, Bhadreskumar Chetanbhai Patel pourrait avoir trouvé de l'aide auprès de parents éloignés aux Etats-Unis, il aurait pu également fuir au Canada afin de prendre un vol en direction de l'Inde, son pays natal. Il a des liens avec le New Jersey, le Kentucky, la Géorgie, l'Illinois et l'Inde.

ROBERT WILLIAM FISHER : AJOUTE a la liste EN juin 2002, 100.000 dollars de récompense

© FBI

Robert William Fisher est porté disparu depuis 20 ans et figure sur la liste du FBI depuis près de 19 ans. A ce titre, il est la personne recherchée par le FBI la plus ancienne à faire partie du Top Ten actuel. Mais il est encore très loin du record du temps le plus long passé sur cette fameuse liste des 10 fugitifs les plus recherchés, qui a été « établi » en 2016 par Victor Manuel Gerena toujours en fuite, mais radié de la liste après y avoir été pendant 32 ans, sept mois et un jour.

Robert William Fisher est suspecté d'avoir tué sa femme et ses deux enfants puis d'avoir fait exploser la maison dans laquelle ils vivaient tous à Scottsdale, en Arizona, le 10 avril 2001. Ce jour-là après l'explosion et l'incendie du domicile de la famille Fisher, les pompiers ont trouvé parmi les décombres, les corps sans vie de Mary, l'épouse de Fisher âgée de 38 ans et ses enfants, Brittney et Bobby, âgés respectivement de 12 et 10 ans. Retrouvés dans leurs lits, ils ont eu la gorge tranchée tandis que leur mère Mary, elle a reçu une balle dans la tête. Quant au père et mari Robert William Fisher, âgé de 40 ans, il restait introuvable.

Rapidement, les soupçons se sont portés sur lui car il ne s'était pas présenté ce matin-là, à son travail à l'hôpital Mayo Clinic où il exerçait la profession de technicien cardiovasculaire. La police a rapidement conclu qu'il était l'auteur de ces crimes et qu'il avait lui-même piégé la maison afin que l'explosion et l'incendie fassent disparaître la moindre preuve.

En 2016, afin de mobiliser de nouveau l'attention du public et de recueillir d'éventuels signalements, le FBI a diffusé des photos vieillies du fugitif car sa dernière photo connue datait de 1999. Ces nouvelles photos montrent à quoi pourrait ressembler Robert William Fisher aujourd'hui. Le 13 avril 2021, il aura eu 60 ans.

© FBI

Sur son avis de recherche, il est décrit comme une personne au physique athlétique, un passionné d'activités en plein air comme la pêche ou la chasse. En raison d'une ancienne blessure au niveau du dos, il peut marcher dans une posture exagérée, la poitrine poussée en avant. Il est indiqué également qu'il est connu pour chiquer souvent du tabac. Comme signes particuliers, il a une couronne en or visible sur sa prémolaire supérieure gauche et des cicatrices chirurgicales dans le bas du dos. Ce fugitif américain a des liens avec le Nouveau-Mexique et la Floride. Il serait en possession de plusieurs armes dont un fusil de grande puissance.

YASER ABDEL SAID : AJOUTE à la liste EN décembre 2014 et CAPTURÉ EN AOÛT 2020, 100.000 dollars de récompense

© FBI

Arrêté sans incident par des agents du bureau fédéral de Dallas, le 26 août 2020, à Justin, une petite localité située à environ 60 km au nord-ouest de Dallas, Yaser Abdel Said figurait depuis le 4 décembre 2014 sur la liste des 10 fugitifs les plus recherchés par le FBI.

FBI Ten Most Wanted Fugitive Yaser Abdel Said, a capital murder suspect wanted in connection with the homicide of his two teenage daughters, has been captured. Can you help the #FBI find other members of the Ten Most Wanted Fugitives list?: https://t.co/aaf7lqDSTP pic.twitter.com/SKvwJGfhyy — FBI Most Wanted (@FBIMostWanted) August 27, 2020

Il est actuellement en détention dans l'attente de son procès. « Said a été placé sur la liste des dix fugitifs les plus recherchés il y a près de six ans pour l'acte odieux qu'il a commis contre ses filles. Sa capture et son arrestation nous rapprochent un peu plus de la justice pour Amina et Sarah », a déclaré Matthew DeSarno, agent spécial du FBI de Dallas, dans un communiqué daté du 26 août 2020.

Selon la police, le 1er janvier 2008 dans la région de Dallas, cet Egyptien âgé de 46 ans a emmené ses filles adolescentes Sarah et Amina, âgées respectivement de 17 et 18 ans, faire un tour dans son taxi sous prétexte de les emmener chercher quelque chose à manger. Il les a conduites à Irving, au Texas. Il les auraient tuées dans le taxi à l'aide d'une arme à feu avant de disparaître. Sarah, l'une des victimes a pu téléphoner au service d'urgence, criant à l'aide et affirmant qu'elle et sa sœur se faisaient tirer dessus par leur père. Leurs corps ont été retrouvés plusieurs heures plus tard dans le véhicule abandonné devant un hôtel de la banlieue d'Irving.

Le FBI a découvert que Yaser Abdel Said avait passé plusieurs appels à des membres de sa famille immédiatement avant et après la mort de ses filles. Plusieurs éléments de l'enquête tendent à établir que les morts de Sarah et Amina étaient des crimes d'honneur, leur père ne supportant pas le mode de vie et les fréquentations amicales ou amoureuses de ses filles.

Pendant plus de 12 ans, Yasser Abdel Said a pu échapper à la justice américaine grâce à à la complicité de son frère Yassein Said aidé de son neveu Islam Abdel Said, le fils de Yaser. Appréhendés tous les deux lors de l'arrestation de Yaser Abdel Said en 2020, ils ont été condamnés en juin 2021 à des peines de prison de 12 ans pour Yassein Said, le frère du suspect, et 10 ans pour Islam Abdel Said, le fils du fugitif.

la liste des 10 personnes les plus recherchées par le fbi : Un dispositif efficace

La diffusion de cette liste par la police fédérale américaine est une méthode qui a déjà fait ses preuves. L'efficacité de ce dispositif n'est plus à prouver car les statistiques parlent d'elles-mêmes. Entre 1950 et 2021, sur un nombre total de 524 fugitifs placés sur cette liste des dix personnes les plus recherchées, 490 ont été repris dont 162 capturés grâce à l'aide du public. Seuls 35 restent introuvables et toujours en fuite.

Cette liste a permis de retrouver et d'arrêter des fugitifs de renom comme par exemple, le tueur en série Ted Bundy qui a été repris lors de sa deuxième évasion de prison, seulement quatre jours après avoir été sur la liste des dix personnes les plus recherchées en 1978. Autre exemple : l'arrestation en 2011 du parrain de la mafia de Boston, James Whitey Bulger âgé alors de 81 ans, recherché pour son implication dans 19 meurtres, qui a été retrouvé 16 ans après en Californie, grâce à une campagne médiatique massive lancée par le FBI. Après avoir vu un reportage sur CNN consacré à ce fugitif, une des ses voisines l'avait reconnu et signalé aux forces de police, empochant au passage les 2 millions de dollars de récompense. Il avait été placé sur la liste en août 1999.

internet et reseaux sociaux utilisés pour mieux faire connaître les fugitifs de la liste

Fini le temps où les affiches siglées « FBI Most Wanted Fugitive » étaient placardées uniquement dans les bureaux de poste ou publiées dans les journaux du pays. Même si le FBI continue de demander l'aide du public pour localiser les fugitifs en publiant leurs avis de recherche dans les médias traditionnels tels que les radios, les télévisions et les journaux ou magazines du pays, depuis 1996, le FBI diffuse les affiches du Top Ten sur son site internet ce qui lui permet de bénéficier potentiellement de l'aide du monde entier pour débusquer ces hommes en fuite.

La police fédérale américaine dispose également d'une page Facebook et d'un compte Twitter dédiés.

The #FBI offers a reward of up to $100,000 for info leading to the arrest of Ten Most Wanted Fugitive Bhadreshkumar Chetanbhai Patel, wanted for killing his wife while they were both working at a donut shop in Hanover, MD, on April 12, 2015: https://t.co/tCZ0FcWwyg pic.twitter.com/Ic3STJjFz0 — FBI Most Wanted (@FBIMostWanted) April 12, 2021

Le public peut recevoir les dernières informations sur les fugitifs grâce à une application pour téléphone portable ou en écoutant le podcast hebdomadaire baptisé Wanted By The FBI.

De plus, le FBI utilise des panneaux d'affichage extérieurs numériques disséminés partout aux Etats-Unis qui lui serve à diffuser les avis de recherches et les photos des personnes en cavale.

une récompense de 100.000 dollars minimum offerte pour chaque fugitif repris

Le FBI offre au minimum 100.000 dollars de récompense pour toute information pouvant mener à l'arrestation de l'une des dix personnes recherchées.

Mais dans certains cas, la somme offerte peut atteindre des sommets selon l'importance et le pedigree du fugitif placé sur la célèbre liste, mais cet argent n'émane pas directement du FBI. Ce fut le cas pour Oussama Ben Laden tué le 2 mai 2011 au Pakistan par un commando américain. Inscrit dans le Top Ten en juin 1999 pour son implication dans les attentats des ambassades américaines au Kenya et en Tanzanie qui avaient fait 200 morts, une récompense de 25 millions de dollars était promise pour tout renseignement menant à sa capture.

Actuellement, la plus forte récompense est de 20 millions de dollars offerts par le Narcotic Rewards Program du département d'Etat des Etats-Unis, pour tout renseignement amenant à la localisation ou l'arrestation du Mexicain Rafael Caro-Quintero.

comment choisir le remplaçant d'un fugitif de la liste capturé ?

Pour choisir qui va remplacer Yaser Abdel Said, sous la photo duquel figure la mention « capturé », les 56 antennes locales du FBI doivent proposer « leurs candidats » à la division des enquêtes criminelles (CID). Ces propositions sont ensuite examinées par des agents spéciaux du CID et du Bureau des affaires publiques pour aboutir à une sélection finale qui sera transmise pour approbation par la direction exécutive du FBI.

Cette sélection se fait sur deux critères. Premièrement, l'individu doit être responsable de nombreux crimes graves et/ou être considéré comme une menace particulièrement dangereuse pour la société. Deuxièmement, il faut que la publicité faite à l'échelon national de la fameuse liste des dix personnes les plus recherchées puisse contribuer à appréhender le fugitif, qui, de son côté ne doit pas être déjà notoirement connu du grand public.