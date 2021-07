L’ouragan Elsa, le premier de la saison dans l'Atlantique, menace les Caraïbes

Elsa, le premier ouragan de la saison dans l’Atlantique, est entré ce samedi matin dans les Caraïbes, accompagné de vents puissants et menaçant particulièrement Haïti.

Classé 1 sur l’échelle de Saffir-Simpson, qui en compte 5, Elsa s’est légèrement affaibli dans la nuit de vendredi à samedi, avec des rafales allant jusqu’à 120km/h.

Selon les prévisions du NHC, «Elsa se rapprochera de la côte Sud d'Hispaniola aujourd'hui (samedi) et dans la nuit, puis de la Jamaïque et de parties de l'Est de Cuba dimanche», pouvant soulever sur son passage le niveau de la mer d'1 mètre à 1,5 mètres.

«D'ici lundi, Elsa devrait passer au-dessus du centre et de l'Ouest de Cuba pour se diriger vers le détroit de Floride», selon la même source.

Haïti en état d’alerte

Les autorités haïtiennes, qui ont décrété vendredi l’alerte de vigilance au niveau orange, ont annoncé craindre de manquer de fournitures d’urgence, comme l’eau et la nourriture. Ces biens ayant été utilisés pour aider des milliers de personnes déplacées par les violences entre gangs.

A quelques heures du début des intempéries, la protection civile haïtienne travaillait à renflouer les stocks de denrées alimentaires et de matériel d’urgence. La situation est néanmoins compliquée en raison de la profonde crise sécuritaire que traverse actuellement le pays.

Pour rappel, en octobre 2016, le Sud d’Haïti avait été ravagé par l’ouragan Matthew de catégorie 4, qui avait entraîné la mort de plus de 500 personnes et causé près de 2 milliards de dollars de dégâts.