La Chine rappelle ses ressortissants d’Afghanistan

Alors que les troupes américaines se retirent au compte-gouttes et que les talibans semblent gagner du terrain en Afghanistan, la Chine a décidé de protéger ses citoyens.

C’est ainsi que 201 ressortissants chinois en Afghanistan, ont pris part au vol de la Xiamen Airlines, qui a quitté Kaboul pour Wuhan.

«De façon à assurer la sécurité des citoyens chinois en Afghanistan, le gouvernement chinois leur a conseillé de quitter le pays dès que possible, et a fourni l'assistance nécessaire», a indiqué un communiqué du département des affaires consulaires.

Parmi les personnes évacuées, 22 étaient porteuses du coronavirus.

La Chine critique les Etats-Unis

Ces dernières semaines, Pékin a vivement critiqué ce qu’il estime être un «retrait précipité et chaotique» de la part de Washington, qu’il considère comme «à l’origine du problème afghan».

«Les Etats-Unis négligent leurs responsabilités et leurs devoirs en retirant leurs troupes précipitamment, laissant le désordre et la guerre au peuple afghan et aux pays de la région», a déclaré vendredi le porte-parole du ministère des Affaires étrangères Wang Wenbin.