Chine : un hôtel s'effondre, au moins un mort et 10 disparus

Un hôtel s'est effondré lundi en Chine dans la grande ville touristique de Suzhou. Selon un média officiel, au moins un mort est à déplorer et dix personnes sont portées disparues.

«Les opérations de secours se poursuivent et une enquête est en cours pour déterminer les causes du drame», a indiqué la télévision publique CCTV. Sept personnes ont été sorties vivantes des décombres de l'hôtel Siji Kaiyuan, mais trois sont dans un état préoccupant, selon la même source.

Des images diffusées par CCTV montrent des dizaines de secouristes en combinaison orange, coiffés de casques et affairés à côté d'une montagne de décombres.

One person is dead and seven are injured after a hotel in Suzhou, a city in eastern China's Jiangsu province, collapsed on Monday afternoon. Another 10 people are still missing while a rescue operation is currently underway, according to the local government. pic.twitter.com/Pk2BXdiUMZ

