Catastrophe du Tunnel du Mont-Blanc : Il y a 25 ans, 39 personnes périssaient sous les flammes

Le 24 mars 1999, il y a 25 ans jour pour jour ce dimanche, un camion prenait feu dans le tunnel du Mont-Blanc, long de 11,6 kilomètres entre la France et l'Italie. Retour sur une tragédie qui avait fait 39 morts, et dont le traumatisme reste très présent dans la vallée.

Une tragédie inoubliable. Il y a 25 ans aujourd'hui, un camion venant de France et transportant farine et margarine prenait feu au milieu de ce tunnel qui sépare la France et l'Italie. Près de 53 heures ont été nécessaires pour éteindre l'incendie et de nombreuses semaines pour identifier les victimes, pour la plupart mortes par asphyxie.

Dans la vallée, le traumatisme reste vivace. Mais les procès qui ont suivi le travail de l'association des victimes ont permis de changer en profondeur l'approche sécuritaire dans les ouvrages souterrains. Et comme souvent, ce n'est qu'après une catastrophe que les leçons ont été retenues.

des dysfonctionnements graves détéctés dans le tunnel

Trois mois après le drame, un premier rapport d'enquête est rendu, pointant déjà une série accablante de dysnfonctionnements à l'intérieur du tunnel du Mont-Blanc : capacité d'extraction des fumées toxiques limitée, mauvaise utilisation des conduits d'extraction, fonctionnement inadapté des feux de signalisation, absence de galerie de sécurité, mauvaise coordination des postes de commande franco-italiens, consignes de sécurité inadaptées, moyens d'intervention insuffisants.

Depuis, les proches des victimes n'ont jamais lâché. Ils sont tous les ans conviés à un exercice de sécurité dans le tunnel pour vérifier qu'il n'y a plus le moindre dysfonctionnement au sein de l'ouvrage. «Il fallait faire ce qu'il faut pour que cela ne se reproduise pas», a rapporté pour l'AFP Pierre-Etienne Denis, un proche de disparus dans l'incendie.

Des centaines de millions d'euros investis après le drame

Les deux procès qui ont suivi la catastrophe ont marqué un changement radical dans la gestion sécuritaire des tunnels en France. Les techniques d'intervention des sapeurs-pompiers, ainsi que le nombre d'engins d'incendie à envoyer ont été modifiés. Les tunnels français ont été réétudiés en matière de sécurité un à un de façon à mettre en place les modifications nécessaires pour améliorer drastiquement la sécurité des usagers. Plusieurs centaines de millions d'euros ont été investis dans tout le pays pour reussir à gommer tous les problèmes sécuritaires découverts à l'issue des diverses enquêtes réalisées.

Du 31 janvier au 29 avril 2005, douze personnes (dont le chauffeur du camion à l'origine de l'incendie, condamné à 4 mois de prison avec sursis) et quatre personnes morales (dont Volvo, le constructeur du camion) ont été jugées au tribunal de Bonneville (Haute-Savoie). Gérard Roncoli, responsable français du tunnel du Mont-Blanc à l'époque, a été condamné à 30 mois de prison, dont 6 mois ferme.

Les familles des victimes de l'incendie se sont retrouvées ce samedi 23 mars, pour une cérémonie d'hommage, 25 ans après le terrible drame.