Etats-Unis : elle découvre un serpent et ses 17 bébés sous son lit

De quoi peupler sa nuit de cauchemars. Au moment d'aller se coucher, une Américaine a découvert avec terreur qu'un serpent et ses 17 petits avaient élu domicile sous son lit.

D'abord persuadée qu'il s'agissait d'un «duvet de poussière», Trish Wilcher, une habitante de Georgie (Sud des Etats-Unis) s'est approchée de son lit et a distingué plusieurs formes. En observant de plus près, elle a finalement réalisé que celles-ci bougeaient et étaient probablement des êtres vivants. «Nous avons des serpents !», s'est-elle écriée, à l'adresse de son mari, Max Wilcher, lorsqu'elle a réalisé ce dont il s'agissait.

Saisie par une peur bleue, Trish Wilcher s'est mise alors à fouiller sous le lit, tombant effectivement nez-à-nez avec les différents membres d'une famille de reptiles. Elle a fait part de cette terrifiante rencontre sur sa page Facebook, postant quelques photos des intrus. Il s'agirait de «serpents bruns», une variété de serpents non vénimeux.

UN TROMPE L'OEIL SAISISSANT

La mère se serait installée sous le lit, un lieu chaud et confortable, pour prendre soin de ses 17 nouveau-nés, qui venaient tout juste de naître. Les Wilcher n'avaient encore rien remarqué, car la peau des serpents se confondait dans le motif du tapis, situé sous le lit. Sur des photos postées sur sa page Facebook, Trish Wilcher montre en effet que les serpents sont à peine visibles.

«J'aurais peut-être besoin d'un cardiologue après ce choc-là», a commenté Trish Wilsher avec humour. La surprise passée, son compagnon, Max Wilsher, a saisi chacun des serpenteaux avec une pince, avant de les glisser dans des petites pochettes en lin. «Il les a amené jusqu'à un ruisseau et les y a déposé», a-t-elle raconté au média américain ABC.

Pour s'éviter d'autres mésaventures, le couple a contacté un expert en animaux sauvages, qui leur a prodigué quelques conseils. Plus aucun autre serpent n'est venu trouver refuge chez eux depuis.

Selon Camilla Sherman, une responsable américaine d'un centre environnemental, les serpents peuvent s'introduire dans les domiciles de particuliers pour deux raisons principales : y déposer leurs oeufs ou venir chasser des rongeurs.

Vivifiés par la chaleur, les serpents sont plus actifs dans la région durant la saison estivale, selon l'experte. La majorité d'entre eux sont toutefois non venimeux.