Blue Origin : revivez le décollage de Jeff Bezos pour l’espace

C'est chose faite. Ce mardi 20 juillet, Jeff Bezos a réussi son pari en allant dans l'espace à bord d'une fusée de son entreprise Blue Origin pour un court voyage.

Accompagné de son frère, Mark Bezos, et de deux autres passagers, le milliardaire, qui a quitté la direction d'Amazon début juillet, a marqué un grand coup dans l'industrie du tourisme spatial.

Une semaine après Richard Branson et Virgin Galactic, ce vol devait prouver au grand public que les vols habités pour les civils sont désormais possibles. L'objectif sera ensuite de multiplier les vols pour entrer définitivement dans l'ère du tourisme spatial.

Le vol de Jeff Bezos a duré onze minutes. La fusée a propulsé la capsule New Shepard à plus de 100km au-dessus du sol. À noter que, comme chez SpaceX, le lanceur s'est séparé et a atterri séparément, afin d'être réutilisé dans le futur. La capsule, elle, est retombée sur Terre peu après grâce à trois parachutes qui devrait permettre à l'équipage de vivre tranquillement la descente.