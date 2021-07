Une pétition pour que Jeff Bezos reste dans l'espace récolte plus de 160.000 signatures

Le voyage de Jeff Bezos dans l'espace a enthousiasmé une bonne partie des internautes. Mais certains d'entre eux avaient espéré que le milliardaire ne revienne pas tout de suite.

En effet, une pétition titrée «Ne laissez pas Jeff Bezos revenir sur Terre» a d'ores et déjà récolté plus de 163.000 signatures au 20 juillet, à quelques heures seulement du décollage de l'entrepreneur. Selon l'auteur de celle-ci : «les milliardaires ne devraient pas exister... sur Terre ou dans l'espace. Mais s'ils choisissent la dernière option, ils devraient y rester».

Un petit trait d'humour concernant Jeff Bezos que celui-ci ne renierait sans doute pas. Passionné d'espace pendant sa plus tendre enfance, l'ancien patron d'Amazon ambitionne certainement des voyages plus longs que celui organisé ce 20 juillet, puisqu'il ne doit durer que 11 minutes.

La fusée devait en effet amener la capsule à plus de 100 km au-dessus du sol, avant une séparation et un retour sur Terre dans la foulée. Un passage dans l'espace court et réussi, mais qui a permis malgré tout aux passagers de connaître l'apesanteur et d'observer la courbure de la Terre.