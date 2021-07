Une embarcation de migrants avec 45 passagers fait naufrage au large de la Turquie

Ce 23 juillet, le ministère turc de la Défense a fait savoir que des opérations de secours avaient été lancées suite au naufrage, au large de la Turquie, d’une embarcation de migrants qui transportait 45 personnes à bord, a rapporté l’AFP.

Après avoir reçu «un renseignement» informant que le bateau aurait sombré jeudi dernier, à 260 kilomètres de la ville balnéaire de Kas, qui se situe dans le sud-ouest de la Turquie, les garde-côtes n’ont pas tardé à lancer les recherches, d’après le communiqué du ministère.

Ce drame fait suite au naufrage qui s’était produit au début du mois de juillet, au large de la côté orientale de la Tunisie. Un bateau de 127 migrants qui tentaient de rejoindre l’Europe avaient disparu en mer. Quelque 84 migrants avaient réussi à être sauvés par les autorités tunisiennes, tandis que les autres étaient portés disparus.

La Turquie avait alors réagi et déclaré avec regret que «cette tragédie en Méditerranée n’était pas la première et ne sera pas la dernière», tout en ajoutant que «sauver des vies en mer était une obligation à la fois morale et légale pour les États».