Un étudiant qui ne portait pas de masque tué par un policier en RDC

Ce samedi 24 juillet, un jeune étudiant congolais a été abattu à Kinshasa, par un policier. Ce dernier lui reprochait de ne pas porter de masque.

Le jeune homme qui s’appelait Honoré Shama était un étudiant de la faculté des lettres de l’Université de Kinshasa (République démocratique du Congo), comme l’a précisé un de ses camarades. Présent lors du meurtre, il explique que l’étudiant «était en tournage d’une vidéo dans le cadre de travaux pratiques en comédie», avant que le drame se produise.

Lors du tournage, le policier lui a demandé de porter son masque mais «malgré les explications (d’Honoré), et après avoir montré le masque, le policier a été pris de colère», témoigne également le camarade. D’après ce dernier, l’agent des forces de l’ordre «s’attendait plutôt à recevoir de l’argent», et voyant la réaction de l’étudiant, il l’a alors «accusé de faire de la résistance et a tiré sur lui à bout portant» a-t-il détaillé.

Le policier est en fuite

Le chef de la police de Kinshasa a tout de même fait savoir que «la police a arrêté deux policiers présents pendant l’incident provoqué par leur collègue», qu’il juge d’irresponsable. On apprend également que ce dernier s’est enfui après les faits, et que les recherches actives continuent pour le retrouver. De plus, le chef de police de Bel Air à Mont Ngafula a lui aussi été arrêté comme l’a indiqué Sylvano Kasongo.

Il faut savoir qu’en République démocratique du Congo, le port du masque est obligatoire sous peine d’une amende de 10.000 francs congolais, ce qui équivaut à un peu plus de 4 euros. Mais à Kinshasa, comme dans d’autres grandes villes d’Afrique, la corruption au sein des services de police, est bien réelle. Pour leur part, les agents congolais sont souvent accusés de sournoiseries, notamment lorsqu’ils encaissent l’argent des amendes sans délivrer de reçu aux habitants.

Pour rappel, la RDC totalise 47.786 cas contaminés et 1.021 décès depuis le début de la pandémie qui remonte à mars 2020. Ces statistiques ont été publiées vendredi dernier par les autorités sanitaires du pays.