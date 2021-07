Le gigantesque incendie en Californie génère désormais son propre climat

Depuis plusieurs jours, un gigantesque incendie frappe l’État de Californie aux États-Unis. Les feux ont pris tellement d’ampleur qu’ils génèrent désormais leur propre climat, rendant encore plus difficile la tâche des pompiers.

Cela fait plus de 12 jours que le feu s’est déclaré dans les forêts du nord de la Californie, dans les comtés de Butte et Plumas, à cause des vagues de chaleur et de la sécheresse dans la région. Plus de 700 kilomètres carrés de végétation sont déjà partis en fumée, alors que 5.400 pompiers sont mobilisés pour maîtriser l’incendie, qui est contenu à environ 21%, selon les autorités locales.

«La journée de demain pourrait être très difficile : si ces nuages sont assez hauts, ils ont le potentiel de produire des éclairs», a alerté ce lundi la météorologue Julia Ruthford, qui suit l’évolution des feux dans la région.

Le brasier, aussi appelé «Dixie Fire», a pris tellement d’ampleur qu'il génère désormais son propre climat, notamment d’importants nuages, des pyrocumulus, qui se forment au-dessus des sources de chaleur intenses. Ces nuages provoquent de la foudre et des vents violents, qui peuvent ainsi créer puis déplacer des braises, ce qui participe à la propagation de l’incendie.

Des câbles électriques à l'origine de l'incendie

Cependant, malgré son intensité, le feu se propage dans des zones isolées, où les accès sont limités, ce qui rend difficile le travail des pompiers, mais ce qui explique qu’une quinzaine d’infrastructures seulement ont été touchées par les flammes. Or, selon le Département californien des forêts et de la protection contre les incendies, si le Dixie Fire continue de se propager, plus de 10.000 bâtiments vont être directement menacés dans les prochains jours. Plusieurs communes de la région ont par ailleurs déjà reçu des ordres d’évacuation.

Une enquête est toujours en cours pour déterminer l’origine de l’incendie, mais il semblerait qu’il ait été causé par la chute d’un arbre sur un câble électrique, qui aurait provoqué des étincelles qui se sont rapidement transformées en flammes à cause de la sécheresse de la végétation.

Le fournisseur d'électricité potentiellement impliqué dans le Dixie Fire, et qui était aussi à l'origine de l'incendie le plus meurtrier de Californie, en 2018, qui avait tué 86 personnes, a annoncé qu'il allait enterrer des milliers de kilomètres de câbles électriques pour éviter de nouveaux accidents.