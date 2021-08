Covid-19 : les vaccinés ont trois fois moins de risques d’être positifs, selon une étude anglaise

D’après une étude anglaise, les personnes totalement vaccinées contre le Covid-19 risquent trois fois moins d’être contaminées que celles qui n'ont pas reçu la moindre dose.

Menée par l’Imperial College de Londres et Ipsos MORI sur plus de 98.000 volontaires entre le 24 juin et le 12 juillet, l’étude confirme que la transmissibilité du virus est moindre pour les personnes totalement vaccinées.

«Ces résultats confirment nos données précédentes, qui montrent que deux doses de vaccin offrent une bonne protection contre l'infection. Il existe toujours un risque d'infection, car aucun vaccin n'est efficace à 100%», a commenté le professeur Paul Elliott.

Le nombre de contaminations explose

Le rapport pointe un autre phénomène : la multiplication par quatre du nombre d’infections au Royaume-Uni entre fin mai et fin juillet, avec une personne sur 160 contaminée. Des chiffres sous-évalués car ils ne tiennent pas compte de la levée massive des restrictions décidée par le gouvernement anglais le 19 juillet dernier. D’après l’Office national des statistiques (ONS), une personne sur 65 était infectée en Angleterre à la date du 24 juillet 2021.

Pour rappel, l’épidémie a fait près de 130.000 morts dans l’ensemble du Royaume-Uni, où 73% des adultes sont aujourd’hui totalement vaccinés, le plus souvent avec le vaccin AstraZeneca, très répandu auprès des Britanniques.