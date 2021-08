Allemagne : une infirmière remplaçait les vaccins par une solution saline

Une infirmière, sceptique au sujet de la vaccination contre le coronavirus, aurait injecté une solution saline à la place de véritables doses à près de 8.600 personnes dans un centre de vaccination de la Frise, dans le nord de l’Allemagne, au début du printemps.

Les autorités allemandes de ce district, situé à proximité de la mer du Nord, ont appelé les milliers de personnes concernées à venir se faire vacciner de nouveau, cette fois-ci avec les bons produits. D’autant plus que la majorité d’entre eux représente un public fragile avec de nombreuses personnes âgées et à haut risque d’infection, selon The Guardian.

Si le motif exact de l’infirmière de la Croix-Rouge n’est pas encore connu, les policiers allemands ont indiqué que la femme avait clairement pris position contre les vaccins dans des publications postées sur les réseaux sociaux.

D’après le diffuseur NDR, l’enquête a été confiée à une unité spéciale qui investigue sur les crimes à motivation politique.

En Allemagne, plus de 55% de la population a un schéma vaccinal complet et près de 63% des Allemands ont reçu une injection de vaccin contre le Covid-19.