Du «terrorisme culturel» : un célèbre monument au Portugal tagué, une Française suspectée

L’acte a provoqué l’indignation au Portugal. Le célèbre Monument des découvertes, dans le quartier de Belém, à Lisbonne, a été dégradé en début de semaine. La personne suspectée de cet acte de vandalisme est une étudiante française .

Selon la presse locale, relayée par Courrier international, l’œuvre aurait en effet «été vandalisé par une Parisienne qui ne se trouve déjà plus au Portugal». L’étudiante aurait été identifiée par les forces de l’ordre, après avoir publié sur les réseaux sociaux, dans la nuit de dimanche à lundi, une vidéo de son graffiti, accompagné du message : «it’s a wrap, bye Lisboa» («c’est dans la boite, au revoir Lisbonne»).

A Lisbonne, le Monument des découvertes, érigé sous Salazar à la gloire de divers navigateurs et grandes figures de l’expansion portugaise, a été tagué dans la nuit de dimanche à lundi. Un graffiti dont l’auteure serait une étudiante parisienne. https://t.co/K580cHFthj — Courrier inter (@courrierinter) August 10, 2021

La jeune femme a tagué sur le monument, en anglais, «Blindly sailing for monney (sic), humanity is drowning in a scarllet (sic) sea». Ce qui peut se traduire par «Parti naviguer aveuglément pour de l’argent, l’humanité sombre dans une mer écarlate». Bâti en 1960 sous le règne de Salazar, l’imposant ouvrage de 52 mètres de haut représente d’importants navigateurs et personnages historiques ayant permis l’expansion portugaise à partir du XVe siècle.

De vives réactions au Portugal

Le Portugal a connu de vives réactions suite à cet acte. Le président du parti conservateur CDS-PP, Francisco Rodrigues, n’a pas hésité à le qualifier de «véritable terrorisme culturel». «C’est une attaque à toute notre histoire», a estimé de son côté le parti nationaliste Chega. Avec cette polémique, des voix se sont élevées pour réclamer l'installation de caméras de surveillance autour des monuments, rapporte Le Point.

A noter que le Monument des découvertes avait déjà été au centre d’un débat au début de l’année au Portugal, lorsqu’un député socialiste avait estimé que «dans un pays respectable, le Monument aux découvertes aurait dû être démoli».

Le tag de la Française a depuis été nettoyé. La police portugaise en charge de l’enquête la soupçonne par ailleurs d’avoir commis d’autres actes de vandalisme dans le pays, avant de rentrer en France.