WorldPride et Eurogames : la fierté LGBT célébrée au Danemark à compter de ce jeudi

Copenhague, la capitale danoise, accueille à compter de ce jeudi 12 août et pendant dix jours, la World Pride soit le plus grand évènement culturel dédié à la communauté LGBTQI+ (lesbiennes, Gays, Bi, transgenres et intersexes).

Un événement qui dès le 18 août va du reste se doubler d'un autre très important au sein de la communauté : les EuroGames, une série de compétitions sportives qui vont se tenir jusqu'au 20 août.

Initialement prévue sur la place WorldPride à Radhuspladsen, en plein centre de Copenhague, la grande cérémonie d’ouverture aura finalement lieu à Fælledparken, un grand parc au nord de la ville, en raison des restrictions liées au Covid-19.

#WorldPride and #EuroGames begin tomorrow, and this is our humble promise: Hope for the future for LGBTI+ people everywhere. Read our look ahead to our events and our ambitions. #YouAreIncluded https://t.co/mclI0PVDTR

— Copenhagen 2021: WorldPride & EuroGames (@CPH2021) August 11, 2021