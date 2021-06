Euro 2021 : des drapeaux LGBT confisqués à Budapest, l'UEFA se défend d'avoir donné la consigne

Des drapeaux LGBT ont-ils été confisqués, dimanche 27 juin à Budapest, en marge de la rencontre Pays-Bas/République tchèque en huitième de finale de l'Euro 2021 ? La réponse est oui, selon certains médias hollandais, mais l'UEFA assure ne pas avoir donné une telle consigne.

L'instance a d'ailleurs publié un communiqué en ce sens, en réaction aux article parus dans la presse néerlandaise. Le quotidien De Telegraaph, par exemple, affirme que les agents de sécurité de la fan zone KNVB à Budapest ont saisi les drapeaux LGBT «à la demande de l'association européenne de football UEFA».

UEFA today informed the Hungarian Football Federation that rainbow-coloured symbols are not political and in line with UEFA’s #EqualGame campaign, which fights against all discrimination, including against the LGBTQI+ community, such flags will be allowed into the stadium.

