Sa maison est détruite par une voiture de course en plein rallye

Plus de peur que de mal, mais tout de même une grosse frayeur. Alors que se tenait ce week-end le rallye d'Ypres, en Belgique, un habitant de cette commune située en Flandre Occidentale a vu sa maison détruite par l'un des pilotes automobiles.

Après une erreur de pilotage, le concurrent en question a en effet loupé un virage et terminé sa course contre le mur du garage d'une habitation, le détruisant totalement, rapporte notamment le site Turbo.fr.

Par chance, personne ne se trouvait à l'intérieur du garage au moment de l'accident.

Le propriétaire de la maison ne se trouvait pas très loin, juste à l'étage qui le surplombe.

It's been a dramatic morning in #WRC! Pieter Tsjoen's rally came to an abrupt end after he crashed into someone's house





Thankfully, no one was hurt! #YpresRally #Autosport pic.twitter.com/AxExFXyDC2

— Autosport (@autosport) August 14, 2021