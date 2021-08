Une université suisse affirme avoir battu le record du nombre de décimales de Pi

Le grand public se contente généralement de 3,14. Une université suisse est allée beaucoup, beaucoup plus loin. La Haute école des sciences appliquées (HES) des Grisons a affirmé lundi avoir établi un nouveau record pour le calcul du nombre Pi, avec 62.800 milliards de décimales après la virgule.

Une performance rendue possible grâce à un ordinateur haute performance, à qui il a fallu 108 jours et 9 heures pour arriver à ce résultat.

«Il est donc presque deux fois plus rapide que le record établi par Google en 2019, et environ 3,5 fois plus rapide que le dernier record mondial de 2020», souligne un communiqué de l'institut localisé dans l'est de la Suisse.

Les chercheurs suisses ont largement battu le record de l'Américain Timothy Mullican, établi en janvier 2020 en Alabama, qui avait réussi la prouesse de calculer 50.000 milliards de décimales après la virgule de Pi - lequel est le nombre par lequel il faut multiplier le diamètre d'un cercle pour obtenir sa circonférence. Ils y ont ajouté 12.800 milliards de nouveaux chiffres inconnus jusqu'alors.

Un record en attente d'homologation

La suite de chiffres précise reste encore secrète, jusqu'à l'homologation prochaine du record par le Livre Guinness des records. L'université n'a divulgué que les dix derniers chiffres trouvés, «7817924264».

«Connaître Pi avec des dizaines de milliers de milliards de décimales n'a aucune utilité pratique», reconnaît la HES. Mais les connaissances acquises grâce à cette expérience pourraient être appliquées dans d'autres domaines, tels que l'analyse de l'ARN et les simulations de flux, précise l'université suisse.