Gard : elle rentre à la clinique pour un examen de routine et se retrouve amputée des quatre membres

Alors qu'elle entrait à la clinique pour un banal examen de l'estomac, une mère de famille a contracté une maladie nosocomiale dans le Gard.

A l'âge de 40 ans, la vie de Stéphanie Pisciotta a basculé. Il y a six ans, le 16 octobre 2015, la mère de famille effectuait un examen médical lorsqu'elle a contracté l'infection, qui a nécrosé plusieurs de ses organes, rapporte Le Midi Libre.

«On m'a administré de la pénicilline alors que j'y suis allergique et que cela figurait dans mon dossier médical. C'est ma famille qui a alerté le corps médical sur le traitement, témoigne la femme dans le quotidien. J'ai ensuite fait un oedème de Quincke, une réaction allergique grave».

«L'amputation des quatre membres n'a pu être évitée»

Transférée au CHU deux jours plus tard, Stéphanie Pisciotta est alors entre la vie et la mort. «Les médecins ont prévenu ma famille qu'ils pensaient que je ne passerai pas la nuit», explique-t-elle. Afin de la sauver, les médecins lui retirent d'abord une partie du système digestif mais cela ne suffit pas et les extrémités ont été touchées.

«L'organisme se concentre sur les organes vitaux. Le sang ne circule plus et l'amputation des quatre membres n'a pu être évitée», poursuit cette mère de deux enfants dans Le Midi Libre.

Une procédure est toujours en cours

« J'ai perdu mes membres, mon mariage, mon travail...», confie Stéphanie Pisciotta. Après sept opérations et plusieurs mois de rééducation, la quadragénaire a appris à remarcher avec des prothèses. Avec l'aide du dédommagement de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, elle a acheté une maison ainsi qu'une voiture aménagée. Une procédure est toujours en cours contre la clinique.

Désormais, Stéphanie Pisciotta souhaite créer une association. Le but ? Sensibiliser les enfants aux différentes formes de handicap.