Pédocriminalité : le Vatican sanctionne un archevêque polonais

Le Vatican a sanctionné un archevêque polonais de 83 ans, aujourd’hui à la retraite, pour avoir couvert des faits d’agressions sexuelles sur mineurs, selon un communiqué publié par l’archidiocèse de Wroclaw ce samedi 21 août.

Les faits se sont produits entre 1996 et 2004, lorsque Marian Golebiewski était évêque de Koszalin-Kolobrzeg, dans le nord de la Pologne, puis entre 2004 et 2013, quand il occupait la fonction d’archevêque de Wroclaw, dans l’ouest du pays.

«À la suite de notifications formelles, le Saint-Siège a mené une procédure concernant la négligence signalée de l'archevêque Marian Golebiewski dans des cas d'abus sexuels sur des mineurs par certains prêtres», a annoncé l'archidiocèse dans un communiqué paru samedi.

The #HolySee made decisions related to the Polish Abp. Marian Gołębiewski:▪️the command to live a life in a spirit of penance & prayer, ▪️a ban on participation in any public celebrations,▪️an order to pay an appropriate amount for the prevention of victims of sexual abuse https://t.co/P8uet2MFCq

