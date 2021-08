Afghanistan : la photo du dernier soldat américain à quitter le pays

Cette fois-ci, c'est bel et bien terminé. Ce 30 août, les Etats-Unis ont évacué leurs derniers soldats d'Afghanistan, mettant fin à près de vingt ans de présence.

L'histoire retiendra que le dernier militaire à avoir embarqué s'appelle Chris Donahue, major-général de l'armée américaine. L'homme a été pris en photo, de nuit, en train de monter dans son avion. Une manière bien discrète pour les Etats-Unis de «terminer la mission américaine à Kaboul».

The last American Soldier leaves AfghanistanMajor General Chris Donahue, commander of the U.S. Army 82nd Airborne Division, @18airbornecorps , boards a C-17 cargo plane at the Hamid Karzai International Airport in Kabul, Afghanistan. pic.twitter.com/qi5RqQfZQL

La photo ne le montre pas, mais l'ambassadeur Ross Wilson, présent dans le pays depuis 2020, a embarqué quelques secondes plus tôt. Pour autant, le général Kenneth McKenzie a assuré que «si les évacuations militaires sont terminées, la mission diplomatique pour s'assurer que davantage de citoyens américains et d'Afghans éligibles voulant partir, continue».

La nouvelle du départ américain a été accueillie avec joie par les talibans. Des coups de feu tirés en l'air ont été entendus à Kaboul pour célébrer cette victoire du groupe armé. Anas Haqqani, un responsable des talibans, a écrit sur Twitter être «très heureux après vingt ans de jihad, sacrifices et de difficultés, d'avoir la satisfaction de voir ces moments historiques».

We made history again.The 20-year long occupation of Afghanistan by the United States & NATO has ended tonight. I am very happy that after 20 years of jihad, sacrifices & hardships I have this pride to see these historic moments. I pray for the souls of all the martyrs of Jihad. pic.twitter.com/WrfzE26ErM

— Anas Haqqani(انس حقاني) (@AnasHaqqani313) August 30, 2021