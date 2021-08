Etats-Unis : une mère non-vaccinée retrouve le droit de voir son fils de 11 ans

Quand les vaccins touchent à la famille. Aux Etats-Unis, une mère a retrouvé ce lundi le droit de voir son enfant quelques semaines après en avoir été privé faute de s'être fait inoculer ses doses.

L'affaire avait débuté le 11 août dernier, lorsqu'un juge de l'Illinois avait confié le jeune enfant de 11 ans à son père, qui était quant à lui vacciné. Le couple était divorcé depuis plusieurs années et partageait la garde.

Lors d'une nouvelle audience ce 30 août, le même juge est revenu en arrière, annulant sa première décision. Aucune explication n'a cependant été fournie par celui-ci pour expliquer ce retournement de situation.

«Je suis extrêmement heureuse, je vais voir mon fils tout de suite. Je sais qu'ils vont dire que je suis un danger pour mon fils. Ce n'est pas terminé pour moi», a déclaré la mère après le procès au Chicago Sun-Times. Et pour cause. Jeffrey Leving, avocat du père, a d'ores et déjà assuré qu'il allait travailler sur une motion en urgence pour poursuivre le combat judiciaire.

Comme l'explique The Hill, de nombreuses décisions judiciaires vont dans le sens d'une plus large vaccination ces derniers temps. Dans l'Ohio par exemple, des juges ont demandé à des personnes de se faire vacciner pour valider leur libération conditionnelle. Des prises de décisions qui s'inscrivent dans une «zone trouble» du droit américain d'après un expert interrogé par le New York Times.