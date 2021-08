Une municipalité colombienne impose le confinement aux non-vaccinés

Pour inciter ses habitants à se faire vacciner contre le Covid-19, la municipalité de Sucre (Colombie) a mis au point une stratégie radicale : confiner les non-vaccinés.

Pendant huit jours, à partir de ce 2 août, les concernés (environ 10.000 personnes selon la maire Elvira Julia Mercado) ont l'obligation de rester chez eux. S'ils ne la respectent pas, ils s'exposent à une amende de 260 dollars (environ 219 euros). Les seules sorties autorisées sont les rendez-vous médicaux... ou les rendez-vous en centre de vaccination.

«Nous devons nous montrer fermes en tant que dirigeants», a justifié Elvira Julia Mercado sur une radio locale. «Tout le monde se doit d'être vacciné.» Selon elle, trop de personnes à Sucre refusent de se faire vacciner à cause de fausses rumeurs.

Sucre est la première municipalité à prendre une telle décision. Ses 28.000 habitants ont également l'obligation, via un arrêté, de présenter un certificat de vaccination à l'entrée des commerces, bars, restaurants et banques. Des contrôles sont effectués à l'entrée et à la sortie de la municipalité.

D'autres restrictions à venir

A l'échelle du pays, le ministre de la Santé Fernando Ruiz a lui aussi prévenu que le gouvernement pourrait éventuellement mettre en place des mesures restrictives pour les personnes non-vaccinées.

Avec 121.000 morts, la Colombie est le troisième pays d'Amérique latine le plus endeuillé par le Covid-19, derrière le Pérou (196.000 morts) et le Brésil (557.000 morts). La pandémie est progressivement freinée en Colombie. Le nombre de nouveaux cas quotidiens est en constante diminution.

Pour continuer sur cette dynamique, le gouvernement incite les Colombiens à se faire vacciner. Mais seules 12 millions de personnes, soit 24% de la population, ont reçu leurs deux doses. «Il y a des religions qui font obstacle à la vaccination», a dénoncé Elvira Julia Mercado. Certaines «disent que les vaccinés vont mourir dans deux ans.»