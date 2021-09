Climat : le nombre de catastrophes météorologiques multiplié par 5 en 50 ans, selon l’ONU

Entre 1970 et 2019, le nombre de catastrophes d’origine météorologique et climatique a été multiplié par cinq, selon un rapport publié par l’Organisation des Nations unies ce mardi.

Sur cette période de 50 ans, plus de 11.000 catastrophes ont été recensées par les experts, «qui ont fait un peu plus de 2 millions de morts et causé près de 3.640 milliards de dollars de pertes», a indiqué Petteri Taalas, Secrétaire général de l’Organisation météorologique mondiale (OMM), institution spécialisée de l’ONU, dans le rapport.

Les sécheresses ont été les phénomènes météorologiques les plus meurtriers, avec près de 650.000 morts ces 50 dernières années, ainsi que les tempêtes (577.000 morts) et les inondations (58.700 morts).

De meilleurs systèmes d'alerte et de prévention

Le nombre de catastrophes est en progression, et les scientifiques estiment qu’il a été multiplié par cinq en l’espace de 50 ans. «Les phénomènes météorologiques, climatiques et hydrologiques extrêmes sont de plus en plus nombreux et deviendront plus fréquents et plus graves dans de nombreuses régions du monde en raison du changement climatique», a déploré le Secrétaire général de l'OMM.

Ce rapport souligne tout de même une bonne nouvelle : si les catastrophes ont été plus fréquentes, la mortalité induite par ces phénomènes météorologiques a diminué. Un nombre de morts moins important qui résulte d’une meilleure prévention, de meilleurs systèmes d’alerte et de meilleures mesures de sécurité. Alors qu’on comptait plus de 50.000 morts par an dans les années 1970 à cause des catastrophes météorologiques, leur nombre a diminué de plus de moitié, avec moins de 20.000 décès par an dans les années 2010.

Cette prévention doit cependant encore être améliorée dans de nombreux pays, puisque «seulement la moitié» des 193 pays membres de l'OMM «disposent de systèmes d’alerte précoce multi dangers». De fait, 91% des décès provoqués par des catastrophes naturelles sont survenus dans des pays en développement.