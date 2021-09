Un rappeur et influenceur se fait implanter des chaines en or à la place des cheveux

Le rappeur et influenceur Dan Sur a surpris toute sa communauté Instagram en s’affichant avec une nouvelle coupe de cheveux pour le moins extravagante.

Celle-ci n’a pas été réalisée dans un salon de coiffure mais dans un cabinet de chirurgie esthétique, en avril dernier. Et pour cause, l’artiste a décidé de se faire implanter des chaînes en or sur la tête.

«J'ESPÈRE QUE TOUT LE MONDE NE VA PAS ME COPIER»

Plus précisément, les chirurgiens lui ont fixé de multiples petits crochets sur son cuir chevelu, auxquels il peut accrocher des chainettes et autres bijoux, rapporte le média MTO news.

«Je vois tout le monde se teindre les cheveux et je voulais faire quelque chose de différent. J'espère que tout le monde ne va pas me copier maintenant», a-t-il déclaré dans l'une de ses vidéos.

«Je suis le premier rappeur à avoir des cheveux en or implantés dans le crâne dans l'histoire de l'humanité», s’est réjoui le rappeur, qui n'a pas précisé le montant de cette intervention.

Sans surprise, le nouveau look capillaire de Dan Sur, suivi par plus de 31.000 personnes sur Instagram, a fait réagir la Toile.

«c'est ridicule», «un clown»...

Alors que certains fans ont trouvé cela «beau» et «unique», une grande majorité d’utilisateurs ont au contraire largement critiqué son opération.

«Là je me rends compte jusqu'où l'humain peut aller pour attirer l'attention», «Comme c'est ridicule...», «Un vrai clown», peut-on notamment lire dans les commentaires.

Cette histoire n'est pas sans rappeler celle du rappeur américain Lil Uzi Vert qui, lui, avait décidé de se faire implanter un diamant rose de 11 carats à même la peau, en plein milieu de son front.

L'artiste de 26 ans a récemment révélé qu'un fan lui a arraché sa pierre précieuse en juillet dernier, alors qu’il prenait un bain de foule pendant le festival Rolling Loud, à Miami.