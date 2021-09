20 ans du 11-septembre : le programme des commémorations

L'Amérique est un pays très largement divisé. Mais s'il est une date dans le calendrier pendant laquelle presque tous se retrouvent unis, il s'agit du 11 septembre. Cette année sera particulière, puisqu'il s'agira du 20ème anniversaire des attaques terroristes perpétrées par al-Qaida sur le sol national.

Comme tous les ans, le centre névralgique des commémorations se trouvera à New York, où 2.753 personnes ont perdu la vie, sans compter les terroristes. Les hommages débuteront à 8h30 du matin, heure locale (14h30 heure française).

Pendant la cérémonie, six temps de silence seront observés. Ceux-ci correspondent aux moments exacts pendant lesquels, le 11 septembre 2001, les avions ont frappé le World Trade Center, les tours se sont effondrées, le vol American Airlines 77 a touché le Pentagone et le vol United Airlines 93 s'est écrasé près de Shanksville en Pennsylvanie.

Entre ces minutes silencieuses, les noms de toutes les victimes seront lus. La cérémonie doit se conclure à 12h30, heure de New York.

La présence de Joe Biden menacée ?

De plus, comme chaque année, le ciel de la ville sera illuminé par des projecteurs lançant deux colonnes de lumière. Rappelant les deux tours du World Trade Center, cette tradition nommée «Tribute of Light» («L'Hommage de Lumière», en français), existe depuis les premières commémorations d'importance du 11 septembre 2001.

La Maison Blanche a de son côté fait savoir que Joe Biden se rendra sur les trois lieux emblématiques des attaques : à New York, en Pennsylvanie (est) et sur le site du Pentagone. Le président américain et son épouse Jill Biden veulent, selon un communiqué, «rendre hommage et commémorer les vies perdues» en se rendant à New York, où sont tombées les tours jumelles du World Trade Center ; à Shanksville en Pennsylvanie où s'est écrasé un avion détourné par quatre jihadistes ; et à Arlington en Virginie, non loin de Washington, où le ministère américain de la Défense a été attaqué.

La venue de Joe Bien à New York avait été menacée au début du mois d'août. En effet, environ 1.700 membres des familles des victimes ont signé une lettre demandant que le président ne fasse pas le déplacement, à moins de déclassifier des documents qui pourraient lier des membres du gouvernement saoudien aux organisateurs des attentats.

Face à la pression, la Maison Blanche a accepté, sans pour autant préciser quelles informations allaient être dévoilées, ni quand. «Comme je l'ai promis pendant ma campagne, mon administration s'est engagée à assurer un maximum de transparence en respectant la loi», a déclaré par la suite le président dans un communiqué de presse. De quoi éteindre, rapidement, toute polémique éventuelle.