Des gorilles du zoo d'Atlanta positifs au Covid-19

Le zoo d'Atlanta, en Géorgie (sud-est des Etats-Unis), a annoncé ce vendredi 10 septembre que plusieurs de ses gorilles avaient été testés positifs au Covid-19.

Pris de quintes de toux et d'autres symptômes, treize gorilles des plaines de l'Ouest ont été testés et les premiers résultats sont revenus positifs au Covid-19. Les résultats des tests de confirmation sont attendus auprès du laboratoire vétérinaire national de l'Iowa.

«Les équipes surveillent de très près les gorilles touchés et espèrent qu'ils se rétabliront totalement. Ils reçoivent les meilleurs soins possibles», a déclaré Sam Riviera, directeur de la santé animale du zoo, à l'AFP. Les vingt gorilles du zoo ont été testés et ceux qui présentent des risques de complications (dont Ozzie, le plus vieux gorille âgé de 60 ans) ont été soignés avec des anticorps monoclonaux.

les gorilles bientôt vaccinés

Le zoo estime que les primates ont été contaminés par un soignant asymptomatique, bien que tous les membres du personnel soient vaccinés et munis d'équipements de protection. Les visiteurs, quant à eux, ne présentent aucun danger, étant donné leur distance avec les animaux pendant leur visite. «On sait que les humains peuvent transmettre le virus aux animaux comme les gorilles, et ces cas sont survenus dans d'autres zoos mais il n'y a actuellement aucune donnée suggérant que les animaux peuvent transmettre le virus aux humains», a précisé le directeur.

Le zoo a indiqué avoir obtenu l'autorisation d'injecter un vaccin anti-Covid développé par la firme Zoetis pour les animaux. Il sera administré aux gorilles lorsqu'ils seront rétablis, mais également aux orangs-outangs, aux tigres de Sumatra, aux lions d'Afrique et aux panthères nébuleuses.