Un gorille guérit du Covid-19 après avoir reçu des anticorps de synthèse

Pour lui, le coronavirus c'est fini. Winston, un gorille des plaines occidentales âgé de 48 ans vivant dans un zoo américain, est aujourd'hui considéré guéri du Covid-19 après avoir reçu un cocktail de médicaments incluant des anticorps dits monoclonaux.

Avant cela, Winston n'était pas totalement un inconnu puisqu'il avait été considéré comme le premier cas de transmission naturelle du Covid-19 aux grands singes.

Comme plusieurs autres primates, il avait en effet été testé positif le 11 janvier dernier, lors d’une analyse de matière fécale.

Les scientifiques supposent qu'il aurait été contaminé par un salarié asymptomatique, lui-même porteur du nouveau variant, très contagieux, «du coronavirus qui a été récemment identifié en Californie», a expliqué dans un communiqué le San Diego Zoo.

Un variant qui pourrait être bien plus puissant qu'on ne le croit, dans la mesure où le salarié du zoo portait pourtant des gants dans le cadre de son travail, ont-ils souligné.

Pour soigner Winston, les médecins ont élaboré un cocktail de médicaments sur mesure. A près de 50 ans, le grand singe pâtit en effet d'une santé fragile, souffrant de pneumonie et d’une maladie du cœur.

Des anticorps fabriqués en laboratoire

Ce faisant, Winston a été traité avec un cocktail de médicaments pour le cœur, d’antibiotiques et d’anticorps «monoclonaux».

Ces anticorps fabriqués en laboratoire et injectés par intraveineuse imitent le fonctionnement du système immunitaire après la contamination par le coronavirus.

Ce type d'anticorps avait été particulièrement médiatisé en octobre dernier lorsque l'ancien président des Etats-Unis, Donald Trump, en avait reçu une dose à titre expérimental.

Le zoo de San Diego a toutefois souligné que Winston a lui reçu un traitement non utilisable sur les humains.

En revanche, cette réussite vient réalimenter le débat naissant autour de la vaccination animale du Covid-19.

Le débat sur la vaccination des animaux relancé

San Diego Zoo Global, l'association gérante du zoo, examine en effet à présent la possibilité de vacciner d’autres animaux avec un traitement basé sur une version synthétique de la protéine de surface du virus, destiné à l’usage animal.

A l'ère du coronavirus, cette information peut interpeller. Elle n'a pourtant rien d'extravagant étant donné que les animaux, sauvages ou en captivité, sont régulièrement vaccinés contre un grand nombre de maladies.

De leur côté, d'autres scientifiques américains et britanniques ont également plaidé récemment pour une vaccination anti-coronavirus des animaux et la Russie développe elle aussi un vaccin dédié aux visons et animaux domestiques. Des essais sont en cours, mais peu d'informations ont encore filtré.

