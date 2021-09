Syrie : une Britannique, ex-femme de jihadiste, supplie le Royaume-Uni de la laisser revenir

Six ans après avoir rejoint Daesh, elle supplie l'Etat britannique de la laisser rentrer. Shamima Begum, une jeune femme âgée de 22 ans, a lancé un nouvel appel au Royaume-Uni, le pays dont elle est originaire, pour demander qu'on l'autorise à revenir sur le territoire.

Dans une interview filmée accordée à l'émission Good Morning Britain, la jeune repentie s'est à nouveau défendu d'être une «terroriste».

EXCLUSIVE: 'Are you a terrorist?' - @susannareid100





Former ISIS bride Shamima Begum thought she was 'doing the right thing as a Muslim' by joining ISIS and she 'did not want to hurt anyone'.





Watch GMB now https://t.co/6iQ6ebeOEQ pic.twitter.com/Qbvwi1QXgV

— Good Morning Britain (@GMB) September 15, 2021