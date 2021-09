Covid-19 : Pfizer et BioNTech affirment que leur vaccin est «sûr» pour les 5-11 ans

Alors que la question de la vaccination des enfants contre le Covid-19 continue de faire débat en France, les laboratoires Pfizer et BioNTech annoncent, ce lundi 20 septembre, que leur vaccin est «sûr» et «bien toléré» par les 5 à 11 ans. Les scientifiques affirment avoir trouvé le dosage adapté.

Pour cela, les deux entreprises ont mené une étude à ce sujet rassemblant 4.500 enfants entre 6 mois et 11 ans aux Etats-Unis, en Finlande, en Pologne et en Espagne. Les résultats partiels montrent une réponse immunitaire «robuste», «comparable» à celle observée chez les 16 à 25 ans qui ont reçu un vaccin plus fortement dosé.

Today with @BioNTech_Group, we are proud to announce positive topline results from the pivotal trial of our #COVID19 vaccine in children 5-11 years of age. https://t.co/a1mSEgxNHQ pic.twitter.com/9xGfYEzFuy

— Pfizer Inc. (@pfizer) September 20, 2021