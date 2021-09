Crise des sous-marins : Emmanuel Macron va s'entretenir avec Joe Biden ce mercredi

Dernier épisode en date de la crise ouverte entre la France et les Etats-Unis sur l'affaire du contrat des sous-marins, Emmanuel Macron va s'entretenir ce mercredi avec son homologue américain Joe Biden.

Cette discussion téléphonique - dont l'horaire n'a pas été précisé - sera l'occasion de «clarifier à la fois les conditions dans lesquelles cette annonce a été décidée et clarifier aussi les conditions d'un réengagement américain dans une relation d'alliés», a indiqué le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal.

L'Elysée a précisé de son côté que cet entretien a été demandé par le président américain.

Emmanuel Macron en attend «des clarifications sur le choix américain de tenir un allié européen à l'écart d'échanges structurants sur une coopération dans l'Indopacifique», a ajouté la présidence. Et de souligner : «Nous attendons de nos alliés qu'ils reconnaissent que les échanges et consultations qui auraient dû être conduits ne l'ont pas été et que cela pose une question de confiance dont il nous appartient désormais de tirer ensemble toutes les conséquences».

La France ne décolère pas depuis l'annonce, le 15 septembre dernier, d'une alliance stratégique entre l'Australie, les Etats-Unis et le Royaume-Uni, qui a abouti à l'abandon du «contrat du siècle» entre Paris et Canberra portant sur la livraison de 12 sous-marins (pour un montant de 56 milliards d'euros).

Crise grave

Preuve de l'ampleur de la crise, les autorités françaises ont rappelé pour consultations ses ambassadeurs aux Etats-Unis et en Australie. Une première historique. «Il y a eu mensonge, il y a eu duplicité, il y a eu rupture majeure de confiance, il y a eu mépris donc ça ne va pas entre nous», avait justifié le ministre des Affaires étrangères, jean-Yves Le Drian.

Autre signe de cette grave crise diplomatique, une rencontre entre les ministres de la Défense français, Florence Parly, et britannique, Ben Wallace, prévue cette semaine a été annulée à la demande de Paris.

En outre, selon le New York Times, Emmanuel Macron pourrait même aller jusqu'à retirer le pays du commandement militaire de l'OTAN.