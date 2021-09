Linda Evangelista : la top model défigurée à vie à cause d'un traitement amincissant

Elle a rompu un long silence pour libérer sa parole. La top model Linda Evangelista a annoncé ce jeudi 23 septembre être «défigurée irrémédiablement» par un traitement esthétique qui a mal tourné il y a cinq ans, raison pour laquelle elle s'était retirée des projecteurs et de la vie publique.

«Je me suis retrouvée, comme l'ont décrit les médias, méconnaissable», a écrit l'ancien mannequin de 56 ans, dans un message destiné à ses plus de 900.000 abonnés sur Instagram.

En 2017, le journal britannique The Daily Mail avait notamment publié une série de clichés dans lesquels on pouvait la voir en casquette et camouflée sous un long manteau noir, alimentant les spéculations à son sujet.

Aujourd'hui, la Canadienne explique avoir suivi un traitement amincissant qui a produit exactement l'effet inverse que celui qui était attendu. Aussi, au lieu d'une réduction de masse graisseuse, Linda Evangellista a subi une multiplication de cellules adipeuses.

«Cela m'a laissée défigurée irrémédiablement, malgré deux interventions chirurgicales (censées être) réparatrices, douloureuses et ratées», a écrit l'icône des années 1990, qui fut l'un des tops models les mieux payés au monde aux côtés de stars comme Naomi Campbell ou Claudia Schiffer.

«Cela a détruit mon gagne-pain»

En pleine gloire, celle qui avait un jour déclaré : «Je ne sors pas de mon lit pour moins de 10.000 dollars», ajoute que comme autres conséquences, l'échec de ce traitement «a non seulement détruit (son) gagne-pain, mais (l'a) aussi plongée dans un cycle de longue dépression, de profonde tristesse et dans l'abîme de la détestation de soi».

Linda Evangelista, qui précise vivre désormais en «recluse», a été victime d'un effet secondaire rare de la cryolipolyse, une technique permettant normalement de redessiner une silhouette en exposant au froid des amas de graisse localisés.