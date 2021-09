Chicago : Qu’est-ce que le «Centre présidentiel», imaginé par Barack Obama ?

Plus de quatre ans après avoir quitté la Maison blanche, Barack Obama a posé la première pierre de son futur «centre présidentiel» ce mardi à Chicago. Contrairement aux projets d'autres anciens présidents, celui-ci ne sera pas qu’une bibliothèque présidentielle.

En effet, il est d’usage aux Etats-Unis que chaque ancien président crée une bibliothèque à son nom, qui fait aussi office de musée sur sa présidence, avec des objets ou documents qui retracent sa carrière et ses années dans le bureau ovale. La dernière à avoir vu le jour est la George W. Bush Presidential Library and Museum, en 2013 au Texas. Ces bâtiments sont toujours gérés par des universités, ou des fondations privées et les documents relatifs à la présidence qui y sont exposés sont contrôlés par le gouvernement fédéral.

Le futur centre présidentiel de Barack Obama devrait être inauguré en 2025, selon la presse américaine, et sera implanté au sud de Chicago. Si l’ancien président des Etats-Unis avait aussi pensé à Hawaï, son lieu de naissance, il a finalement penché pour cette ville de l’Illinois, très symbolique dans sa carrière politique, et où il a rencontré Michelle Obama. Un projet qui a suscité une certaine opposition locale : en 2019, des militants écologistes ont intenté une action en justice contre le centre pour empêcher sa construction, avançant le fait que ce projet privé allait être construit sur des terrains publics. Une procédure judiciaire qui a finalement été rejetée par le juge fédéral.

Today, we officially broke ground on the Obama Presidential Center on the South Side of Chicago. Michelle and I can’t imagine a better investment in the city we love, and generations of young leaders who will help create change. pic.twitter.com/cmyD0pD4jy

— Barack Obama (@BarackObama) September 28, 2021